Na tarde desta quarta-feira (11), um helicóptero sobrevoou a sede do reality A Fazenda 2020, em Itapecerica da Serra, na Grande São Paulo. Raissa Barbosa e MC Mirella, que estavam na área externa dos animais pegando água no poço, presenciaram o momento exato da aeronave. Mas, logo que a câmera do playplus notou a aproximação, o serviço de streaming mudou o foco da imagem.

A Fazenda 2020: Record emite comunicado sobre helicóptero

Logo após o ocorrido, uma ‘aglomeração’ de internautas se juntaram nas redes sociais para saber qual seria a mensagem da aeronave. A reportagem do jornal DCI entrou em contato com a RecordTV para saber o que de fato teria acontecido. No entanto, a emissora disse que está em contato com a produção de A Fazenda 2020, para entender o que de fato teria acontecido.

Mais tarde, a coluna do Leo Dias no portal Metrópoles, revelou que buscou a assessoria da Record, que afirmou: ‘esta seria apenas uma aeronave comum que passou pelo local’. Entretanto, mesmo após a informação da produção, internautas especulam sobre fã-clube de Raissa como responsável pelo envio. Ainda de acordo com a reportagem, uma das pessoas disse que o preço do aluguel do helicóptero foi de R$ 20 mil, dividido por 20 pessoas.

Diz a nota:

“A produção do reality show e a emissora identificaram o prefixo do helicóptero e questionarão as autoridades competentes a respeito da propriedade do mesmo e de voos muito próximos da área de A Fazenda.”

“Vale salientar que quem conduzia o helicóptero ou quem estava dentro dele não conseguiu transmitir nenhum tipo de mensagem aos participantes que continuam na disputa pelo prêmio de R$ 1,5 milhão. Além disso, não houve nenhum tipo de comunicação com os peões.”

Perfil de Raissa se pronuncia sobre helicóptero

Através das redes sociais, o perfil oficial da participante Raissa Barbosa divulgou uma nota de esclarecimento, após fãs e internautas apontaram o envio da aeronave no reality. Diz a nota: “Esperamos que fique claro que não temos qualquer relação com o envio de uma mensagem via helicóptero para A Fazenda. Sempre nos posicionamos contra esse tipo de atitude, que inclusive se configura como violação das regras do jogo, e pedimos à torcida que não fizesse isso!”.

Logo após Mirella e Raissa avistarem o helicóptero sobrevoando o local, a produção de A Fazenda 2020, rapidamente mandou as duas entrarem para a área interna da sede. Pelas imagens, é possível ver por alguns instantes, que as participantes – que estavam pegando água, ficaram surpresas com o barulho. Em instantes, vídeos mostram as duas correndo para dentro do quarto, desesperadas.

Contudo, a produção pediu para não falarem sobre o ocorrido. Logo, para não gerarem burburinho como o episódio do carro de som, que ‘invadiu’ a sede. Entretanto, em conversa com os peões na sede, Mirella afirmou que o helicóptero chegou muito perto da casa e parecia que ia pousar. “Tava muito perto. Um pouquinho acima do telhado”, afirmou a funkeira. Segundo ela, não deu para ver quem estava dentro, mas disse que a cor era azul e branco. Agora, resta saber qual seria a mensagem enviada e se de fato, era para algum peão.

Boatos de mensagem circula na web

Segundo uma publicação do Instagram do perfil ‘A Fazendantv’, resgatando um fala da apresentadora Sônia Abrão, do programa ‘A Tarde É Sua’, a mensagem seria: “Raissa, se afaste de MC Mirella”.

Veja:

De acordo com a informação [ainda não confirmada], o colunista Felipeh Campo quem recebeu a mensagem. Até o final desta matéria, o perfil da participantes MC Mirella não se pronunciou sobre o ocorrido.