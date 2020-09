A Fazenda 2020: saiba tudo sobre o jornalista esportivo Juliano Ceglia

O jornalista, que é um dos participantes dessa edição do reality rural, também é atleta, ator e modelo

O jornalista esportivo Juliano Ceglia, participante da décima segunda edição de “A Fazenda 2020“, é atleta, ator e modelo, e já participou de várias novelas e apresentou diversos programas televisivos, ao longo da carreira. Ele já praticava esportes desde pequeno e aos 16 anos mudou sua carreira profissional, após a morte do pai. O famoso tem 42 anos e concilia suas funções na TV, nas passarelas e no ciclismo.

Quem é Juliano Ceglia?

O jornalista nasceu no dia 19 de maio de 1978, na cidade de São Paulo, e foi atraído pelo esporte ainda criança. Ele tinha esse hobby como meta de carreira, mas perdeu seu pai aos dezesseis anos, e com isso, desistiu da natação e do automobilismo, investindo nos cursos de teatro e fotografia.

O artista também fazia trabalhos como modelo, em que desfilou no Brasil e no exterior. Na época, também entrou como estagiário na TV Bandeirantes, em 1999, e ficou até se formar em jornalismo, que era a carreira do pai.

Juliano apareceu na TV em 2004, pela primeira vez, com a criação do programa ‘Bike Repórter’. Esse programa virou um quadro de sucesso na Band Verão e na Rede 21. Ainda no mesmo ano, ele atuou na novela ‘Seus Olhos’, no SBT.

Trabalhos e vida pessoal

Em 2010, Juliano estreou em uma novela da Globo, ‘Passione’, em que fez o papel de um ciclista. Depois disso, ele apresentou alguns programas na SporTV, e também foi repórter no ‘É de Casa’. O famoso tem mais de 20 anos de carreira e diversos trabalhos na televisão e no teatro.

O jornalista é solteiro e pai de dois meninos chamados Léo e Theo. O artista mantém uma vida reservada e não costuma revelar muitas informações sobre sua vida amorosa e pessoal. Juliano trabalhou na Globo entre 2015 e 2019, e teve uma saída silenciosa da emissora, sem polêmicas.

Porém, no reality ‘A Fazenda’, ele fez algumas declarações para Lucas Maciel, que poderiam ser sobre a emissora. Ele não citou nomes, mas falou para o peão que não concordava com o posicionamento político de esquerda da tal emissora. O famoso explicou ainda que não apoia nenhum dos lados, mas que gosta de ser justo.

No meio desse ano, ele ganhou destaque na capa da ‘Veja’, falando sobre hábitos saudáveis durante a quarentena, por conta da pandemia. O influenciador também mantém um grupo no WhatsApp, em que envia dicas sobre alimentação e treinos para realizar em casa. O grupo tem mais de 200 pessoas. Juliano compete pelo prêmio de R$ 1,5 milhão com alguns nomes polêmicos como, Jojo Todynho, MC Mirella, Luiza Ambiel e Cartolouco.

