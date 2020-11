A Fazenda 2020: SBT surfa na onda do reality e reprisa Jojo na Eliana

O SBT não quer perder a onda de “A Fazenda 2020” que está em alta e vai reprisar no programa da Eliana deste domingo (31), a partir das 15h, a visita de Jojo Todynho. A funkeira é uma das principais participantes do reality da Recorde, que chegou a ultrapassar a Globo na audiência.

Eliana vai reprisar entrevista com o Jojo, que está em A Fazenda 2020

O quadro com Jojo Maronttinni foi ao ar pela primeira vez em março deste ano, antes da pandemia. A intérprete de “Que tiro foi esse?” abriu seu apartamento no Rio de Janeiro e mostrou a casa simples onde vivia na infância, encontrando a avó e a tia. . “A gente não tinha um sofá para sentar. Eu só comecei a ganhar dinheiro com o hit, lembrou a peoa. “Eu falei: ‘Tia, arruma a casa da minha avó’.

Eliana e Jojo também passeiam numa roda-gigante e a cantora, sincera, esclarece as dúvidas amorosas dos telespectadores. O “Programa Eliana” vai ao ar das 15h às 19h.

A escolha do SBT também gira em torno de audiência, já que neste domingo também vai ao ar o programa “A Hora do Faro”. Desta vez, quem encara a sabatina do quadro é Victória Villarim, eliminada de “A Fazenda 2020” em uma Roça que foi um verdadeiro “fogo no feno”. A atração vai ao ar a partir das 15h15, na Record TV.

O apresentador Rodrigo Faro também promove a já famosa conversa virtual com os peões ainda confinados, o que promete balançar ainda mais estruturas do jogo.

A estratégia do Hora do Faro de entrevistar o eliminado de A Fazenda 2020 tem dado certo. No último domingo (25), Luiza Ambiel foi a atração especial do programa, que marcou 10,2 pontos de média. Foi mais visto do que todos os programas do SBT no dia e teve o seu melhor desempenho no ano.

Cada ponto equivale por 75 mil domicílios sintonizados.

