Uma semana após estreia de “A Fazenda 2020”, MC Mirella já tomou conta das redes sociais. Funkeira discutiu com Jojo Todynho, e exagerou nos temperos da comida.

A Fazenda 2020: 1ª semana de MC Mirella tem briga e exagero no sal

A Fazenda 2020 completa uma semana e já temos MC Mirella rendendo vários VTs. A funkeira tem divertido os telespectadores com seu jeito engraçado e autêntico. Ela já se estranhou até com Jojo Todynho, que também tem sido a diversão do programa.

No final de semana, MC Mirella dominou as redes sociais em após aparecer em um vídeo temperando o almoço. Muita gente gosta de uma comida bem temperada, e parece que a cantora também. Enquanto Mariano falava sobre os quitutes da festa, MC Mirella preparava algo no fogão. O que chamou atenção, porém, foi o tempo que ela ficou jogando sal na comida.

Veja:

Quando o Sugar Daddy tem pressão alta #AFazenda12 pic.twitter.com/AJr44xaCbh — PEDRAO (@Itspedrito) September 12, 2020

Por mais de 35 segundos, duração do vídeo que circula nas redes sociais, a funkeira balança o saleiro em cima da panela. Com uma toalha na cabeça, ela parece estar desconfortável com a quantidade limitada de sal que o item libera a cada chacoalhada.

No Twitter, o vídeo viralizou e alguns internautas se mostraram espantados com a quantidade de sal que a cantora colocou na comida. “Há boatos que MC Mirella está temperando a comida há horas”, comentou um internauta. “Pararam de gravar e MC Mirella ainda estava botando sal na comida”, escreveu outro internauta.

“Meu deus, o vídeo acaba e ela não para”, surpreendeu-se um fã do reality. Até Felipe Neto ficou espantado. “

MC Mirella adora exagerar – A Fazenda 2020

Não é só de sal que MC Mirella vive. A funkeira exagerou mais uma vez no tempero e colocou um pote inteiro de canela enquanto preparava um arroz doce. É canela com arroz que fala? A Miss Brasil Brasil 2013 Jakelyne ficou espantada quando viu a iguaria: “O arroz é branco, por que ele tá preto?”.

“Eu to presa nos vídeos da Mirella colocando sal e canela na comida. Eu não consigo parar de assistir”, comentou um internauta. “Se MC Mirella soubesse o preço do arroz, ela pensaria duas vezes antes de fazer”, brincou outro internauta.

Discussão com Jojo Todynho em A Fazenda 2020

MC Mirella e Jojo Todynho tiveram uma discussão por “problema doméstico”. Jojo ficou irritada com a reação de Mirella ao ver que o vaso sanitário do banheiro que os peões mais usam estava entupido. A Mirella só comentou sobre o problema e não fez nada, o que Jojo considerou totalmente errado.

A amiga de Anitta ficou muito alterada com a atitude de Mirella e discutiu com a jovem na sala, na frente de todos. “Você tá vendo a situação ali. Então se a pessoa entornar o café você vai passar, vai reclamar e não vai pegar o pano pra limpar?”, questionou.

morrendo que a mirella é a única que não deita pra jojo a plenitude afrontando ela véi pic.twitter.com/kScuoKeVQ2 — mari (@bicaroxa) September 13, 2020

MC Mirella explicou que iria ao banheiro, mas lhe passou a vontade ao ver o estado do vaso sanitário. Em seguida, Lidi Lisboa entrou no banheiro e resolveu a situação. Jojo acusou a colega de confinamento de dar piti com o entupimento e sair andando, o que Mirella negou.

Na manhã desta segunda-feira (14), entretanto, Jojo Todynho e MC Mirella voltaram a se desentender. A dona do hit “Tiro que foi Esse?” se irritou com o desperdício de arroz da funkeira para fazer um arroz doce e soltou os cachorros pedindo mais responsabilidade com a comida.

“Pergunta se a galera vai comer. Tem uma panela de arroz ali há vários dias e ninguém come. Então, vou jogar tudo fora”, disparou a cantora. MC Mirella ficou extremamente incomodada com a cobrança da cantora, mas nem a respondeu e preferiu se isolar para evitar o início de um embate com Jojo. E só estamos na primeira semana!