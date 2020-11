A Fazenda 2020: ‘sextou’ no apê? Latino comanda o agito da festa ‘street’

Na noite desta sexta-feira (6), os participantes do confinamento de A Fazenda 2020 poderão aproveitar mais uma festa de agito. Desta vez, a atração especial será por conta do cantor Latino. Além disso, os peões poderão comer aperitivos diferentes, sentir o clima da música, beber, e claro, dançar muito na pista de dança com o repertório escolhido pela produção do programa.

Latino agita a live show em A Fazenda 2020

Mas, a noite ainda terá muito coisa boa para os confinados do reality A Fazenda 2020. Além de muita bebida, aperitivos e um figurino especial, os peões ainda poderão aproveitar para curtir os sucessos do cantor Latino, que será atração especial da festa. Ou seja, a festa não será no apê, mas sim em A Fazenda 2020. Mas, por conta do protocolo de segurança contra a Covid-19, o cantor se apresenta em um tela.

Através da rede social do Instagram, Latino anunciou sua presença no comando da festa desta noite. Em seu perfil, ele deu a entender que vai agitar a noite dos peões, e também do público que irá acompanhar através do Playplus 24 horas.

Na legenda, ele animou: “É hojeee !!! Bora botar fogo no parquinho”. A festa desta noite promete ser agitar a estruturas da sede em Itapecerica da Serra.

Biel, o fazendeiro da semana, leu o informativo através da tela em A Fazenda 2020. Ao descobrir o tema da noite ‘street’, foi possível ver a alegria e empolgação dos confinados. Tays Reis foi uma das peoas que comemorou bastante o tema. Quase não deu pra entender Biel falando, quando ela deu gritos de alegria.

Os peões acabam de descobrir o tema da #FestaAFazenda desta sexta (6)! Corre pra ver! 🤠 Quer ver mais #AFazenda12? Acesse: https://t.co/XUTyk2BMLJ pic.twitter.com/x2iAWkNfEe — PlayPlus (@SigaPlayPlus) November 6, 2020

Peões recebem os looks da festa

Logo após Biel ler o tema da festa, os peões receberam os looks da noite. Os homens ficaram empolgados com as roupas. Lipe disse: “Eu estou de sobretudo, tô tipo Harry Potter”. Já as mulheres, curtiram bastante os saltos. Além é claro, do figurino. Mas, o que chamaram atenção, foram os saltos altos escolhido pela produção.

Além dos looks incríveis, os participantes também receberam um celular, com o objetivo de registrar os melhores momentos da noite. Muitos desses registros, é divulgado no aplicativo TikTok.