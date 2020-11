A Fazenda 2020: ‘Sextou’ será o tema da festa da semana no reality

‘Sextou’ em A Fazenda 2020. Na noite desta sexta-feira (13) os peões vão curtir uma festa temática no reality show da RecordTV. Com foco no sertanejo, o evento terá como atração principal o cantor Léo Chaves, ex-dupla Victor e Leo. A festa ‘Sextou’ será a nona da décima segunda temporada da atração.

Por volta das 18 h, os participantes receberão no closet o figurino feito sob medida para cada um. A festa terá início às 22h30 e se estenderá até as primeiras horas da madrugada deste sábado (14). A Record não adiantou detalhes da decoração e das roupas dos peões.

O evento acontecerá após a eliminação de Lucas Selfie, que deixou A Fazenda 2020 logo após enfrentar Jojo Todynho e Raissa Barbosa na roça. A saída do peão, aliás, deixou os participantes abalados. Lidi Lisboa, por exemplo, se isolou na despensa e chorou copiosamente. A peoa ainda criticou o fato do ex-pânico ter pedido para ir à baia achando que seria o mais votado pela casa na formação da roça da última terça-feira (10).

Mais sobre a festa Sextou em A Fazenda 2020

O evento da semana contará com participações especiais de personalidades da internet. O show de Léo Chaves será transmitido ao vivo para os peões e para o público que acompanha o programa na TV comandado por Marcos Mion. A festa terá início com um brinde de drinks especiais entre todos os peões na área externa da casa.

Como será a tarde pré-festa no reality?

Horas antes da festa, os peões participarão de uma atividade valendo prêmios no Hora do Faro. Lucas Selfie, eliminado do programa, estará no palco do dominical distribuindo adjetivos para os participantes de A Fazenda 2020. No entanto, ao que tudo indica, o ex-pânico não vai aparecer para os peões no monitor. Isso porque, Lucas combinou de passar sinais a MC Mirella e Lipe Ribeiro sobre como anda o clima fora do jogo.

Luiza Ambiel, já eliminada de A Fazenda 2020, tentou passar informações externas para Mirella. Entretanto, a direção do Hora do Faro descobriu a tentativa momentos antes de iniciar as gravações do programa comandado por Rodrigo Faro.

Na interação com os peões da sede, somente Faro apareceu no monitor. Em suma, a ex-peoa não teve a oportunidade de se despedir em vídeo dos colegas de confinamento. Ambiel, no entanto, agradou a RecordTV no quesito audiência e segue como convidada do programa para fazer perguntas aos eliminados de A Fazenda 2020 a cada semana.