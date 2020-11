A Fazenda 2020: Simone e Simaria serão atração surpresa da festa

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

A tradicional festa de sexta-feira (27) contará com a atração especial da dupla Simone e Simaria. Os participantes confinados do reality A Fazenda 2020, terão a oportunidade de ouvir a estreia do hit ‘FoiPaPum‘, invadindo a live show especial da noite. Além disso, os peões poderão comer aperitivos diferentes, sentir o clima da música, beber, e claro, dançar muito na pista de dança com o repertório escolhido pela produção do programa.

A Fazenda 2020: Qual o tema da festa desta noite?

Em dia de festa é sempre um o dia mais aguardado da semana. Os participantes ficam na ansiedade para saber o tema da noite. A produção envia uma informação através da tela localizada na área interna da sede, com as instruções, e claro, o tema. Nesta noite, o tema escolhido é ‘High School‘.

Depois de uma semana agitada, de provas e eliminação da participante Raissa Barbosa, os participantes do reality da Record TV aguardam ansiosamente para curtir mais uma festa. Essa noite será especial para Lidi Lisboa e Mariano, que voltaram da última roça de A Fazenda 2020. Depois que o fazendeiro da semana, Mateus Carrieri revelou o tema, os peões vibraram com a notícia. “Não tô acreditando”, disparou Jojo Todynho. Biel, brincou: “Será que vai ser formatura de High School”.

Simone e Simaria agita a festa High School

Anoite ainda terá muito coisa boa para os confinados do reality A Fazenda 2020. Além de muita bebida, aperitivos e um figurino especial, os peões ainda poderão aproveitar para curtir os sucessos das coleguinhas Simone e Simaria, que serão atração especial da festa. Ou seja, terá muito peão dançando coladinho, pensando no crush e aquela sofrência toda.

Através da rede social do Instagram, a dupla confirmou a atração especial e ainda disse que a estreia do novo hit será durante a festa. “Hoje tem estreia de #FoiPaPum em rede nacional! A partir das 22h45 invadiremos@AFazendaRecordpra animar uma super festa dos Coleguinhas! Não percam .. É Hoje, a partir das 22h45 na tela da@recordtvoficial”, escreveu na legenda.

Além das coleguinhas, a festa de sexta também contará com a atração especial de MC Rogerinho, que promete agitar a pista de dança com os sucessos de ‘Só você’, ‘Cheirosa’, Com ou Se Mim’ e muito mais.

O que podemos esperar da festa desta noite?

Primeiramente, antes de todos entrarem na pista de dança e comerem todas os aperitivos da festa, os participantes tem o famoso brinde com o grito ‘descancelados’. Assim como o figurino com o tema, o drink também geralmente têm a cor do tema. Com tema ‘High School’ o clima promete esquentar a noite em Itapecerica da Serra.

