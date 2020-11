A Síndrome de Borderline, diagnosticada em Raissa Barbosa, participante de A Fazenda 2020, será tema de novela da Globo. O transtorno de personalidade virou assunto no Brasil nos últimos meses devido ao comportamento da ex-vice Miss Bumbum no reality show da RecordTV.

O tema será abordado em Olho por Olho, folhetim que está sendo escrito por João Emanuel Carneiro para a faixa horária das nove. Na história, a personagem de Marina Moschen vai procurar ajuda médica e iniciar o tratamento recomendado, além de enfrentar situações parecidas com as que Raissa viveu em A Fazenda 2020.

Olho por Olho está na fila de novelas das nove, devendo estrear apenas depois do remake de Pantanal, de Benedito Ruy Barbosa. Antes da aguardada novela de Juma Marruá, tem Um Lugar no Sol e a segunda parte de Amor de Mãe, que saiu do ar devido a pandemia de Covid-19.

Raissa Barbosa em A Fazenda 2020

A Síndrome de Borderline virou assunto no país após Raissa Barbosa surtar na primeira semana de A Fazenda 2020. A peoa recebeu 8 votos dos homens e teve um ataque de fúria após o programa ao vivo. A famosa jogou água no rosto de Biel, gritou com Juliano Ceglia e Mateus Carrieri e chamou Lipe Ribeiro de ‘boy lixo’.

Durante o surto, Raissa teve de ser segurada por alguns colegas de confinamento. Isso porque, a peoa gritava descontroladamente e ameaçava perder o controle de si. Além disso, Raissa chegou a descarregar a raiva batendo na cama e soltando gritos abafados no travesseiro.

Essa, no entanto, não foi a única situação enfrentada pela ex-vice-Miss Bumbum em A Fazenda 2020. Raissa teve um novo surto e saiu jogando creme hidratante em Biel, Lucas Strabko (Cartolouco) e Juliano Ceglia. O jornalista esportivo, inclusive, se revoltou e foi de encontro a peoa exigir respeito.

Outras situações de Raissa com bordeline

Carol Narizinho se irritou com Raissa após a peoa chamá-la de patricinha. Para a ex-panicat, patricinha é quem é bancado pelos pais e vive uma vida de luxo e festas. Ela, no entanto, afirma não se enquadrar no adjetivo. No quarto após a discussão, Raissa saltou três camas em questão de segundos e assim peitou Carol de uma forma descontrolada. A peoa teve de ser contida por Stéfani Bays. Em uma discussão com Luiza Ambiel, por exemplo, Raissa perdeu o controle e chutou vários móveis da sede.

O mais recente comportamento de Raissa que deixou o público preocupado foi quando MC Mirella surpreendentemente chamou a peoa de ‘maluca’ durante uma discussão. Jojo Todynho, no entanto, segurou a modelo que chorava de forma copiosa.