A Fazenda 2020: sonho erótico, beijos e traição; veja o resumo da festa

A festa emoji, a quarta de A Fazenda 2020, rendeu momentos memoráveis no reality show. Isso porque, tiveram beijos e punição por álcool em gel. Além disso, gente se sentindo traída logo após flagrar um beijo entre o crush e sua concorrente.

Primeiramente, o evento da noite contou como atração principal Kekel. O cantou surgiu em um telão entoou seu principais sucessos musicais como Amor de Verdade e Eu vou pegar todo mundo, em show transmitido ao vivo diretamente de sua casa. Na edição ao vivo de A Fazenda 2020 na tevê, um flash foi mostrado.

Beijo e sonho erótico em A Fazenda 2020

Mariano e Jakelyne Oliveira resolveram se permitir e beijaram apaixonadamente no centro do salão. Durante o momento apaixonado, a ex-Miss Brasil confessou ao seu ficante que teve um sonho erótico com ele na noite passada. “Eu sonhei (com a gente) durante, mas a gente não concluía. Porém, tinha toda a preliminar. Não tinha os acontecimentos, só as preliminares”, contou ela.

Lipe Ribeiro apaixonado por sua ex-rival

Durante a festa de A Fazenda 2020, o ex-De Férias com o Ex disse que tem começando a nutrir sentimentos por Stéfani Bays, sua rival do reality de pegação. “Cara, eu tô gostando da Sté. Que horror. Tô apaixonado pela Tete”, declarou o modelo em conversa com alguns peões.

Luiza Ambiel carente?

Três semanas de confinamento em A Fazenda 2020 e a carência começou a bater forte nos peões. Como resultado disso, Luiza Ambiel declarou sentir falta de uma companhia mais íntima. “Aqui eu sinto falta de uma pessoa para ficar abraçadinho. Tanto é que a gente fica se abraçando entre as meninas. É muita carência”, desabafou.

Mas não foi só isso. O nível de carência da peoa tem se manifestado com certa intensidade. Isso porque, ela sentou no colo do desafeto, Juliano Ceglia e até trocou conversas sobre jogo. Algo até então, inimaginável para o público e peões que estão confinados com ela em A Fazenda 2020.

Raissa Barbosa e Lucas Maciel são um casal?

A ex-vice Miss Bumbum e o ex-pânico se permitiram ao romance e trocaram beijos durante a festa. O PlayPlus, plataforma de streaming da Record, não mostrou o momento. No entanto, os dois entregaram durante o evento que se beijaram. Aliás, uma confusão envolvendo a peoa e o peão foi instaurada na sequência.

Logo após beijar Raissa, Lucas acabou trocando selinho com Lidi Lisboa em A Fazenda 2020. A musa, é claro, flagrou toda a cena e se mostrou revoltada com a situação. O momento novamente não foi mostrado na transmissão ao vivo do reality show, mas Barbosa desabafou com Carol Nariznho sobre sua revolta. Ela, inclusive, ameaçou terminar com o envolvimento com Lucas.

“Sabe quando você faz algo bêbada e se arrepende? Eu beijei e me arrependi. Acabei de ver o Lucas deitado no chão e uma pessoa beijando ele”, disse. Carol ficou surpresa com a fala da amiga em A Fazenda 2020. “Menina, é sério que ela fez isso?”, questionou. “Sim, eu vi. Acabou. Não quero mais”, disparou a peoa, em suma.

Punição pós festa

Por fim, os peões foram punidos mais uma vez após levarem alimentos da festa para dentro da sede, o que é proibido. Eles foram castigados em 48 horas sem água quente. No entanto, essa não foi a única penalidade que a casa levou. Lipe Ribeiro e Victória Villarim tomaram álcool em gel, o que ocasionou um novo alarme de punição.

Durante o anuncio da restrição, Juliano Ceglia, fazendeiro da semana, surpreendentemente protagonizou um momento hilário. Isso porque, o atleta não conseguiu ler corretamente o comunicado da produção de A Fazenda 2020 por causa do efeito da bebida.