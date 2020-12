A Fazenda 2020: Stéfani Bays é a última fazendeira do reality

Na madrugada desta quinta-feira (10), o apresentador Marcos Mion comunicou aos peões que eles teriam que continuar a última prova do fazendeiro. Jojo, Lipe e Stéfani tiveram que descer ao fazendão para a continuação da disputa. Ao final, a ex-MTV conseguiu se sair melhor e conquistou o último chapéu de fazendeiro do reality A Fazenda 2020.

Com a vitória, Stéfani fica mais perto da grande final do reality, que acontece no dia 17 de dezembro. Logo após a prova, Marcos Mion anunciou que a votação no portal R7.com estava aberta ao público, que irá votar para seu participante favorito permanecer na disputa pelo prêmio de R$ 1,5 milhão.

Stéfani é a última fazendeira de A Fazenda 2020

A maquiadora e influencer digital conseguiu levar a melhor na última prova do fazendeiro da temporada. No começo da disputa, o apresentador Marcos Mion deu detalhes da disputa, que exigiu dos competidores Jojo Todynho, Lipe Ribeiro e Stéfani Bays, muita agilidade, resistência e também pontaria, para conseguir atingir o objetivo final, que era, atravessar um percurso, pegar as bolinhas e atingir os alvos com as cores dos adversários.

Antes de recomeçar a prova, a produção passou imagens da disputa realizada ao vivo, para comprovar que Lipe Ribeiro estava eliminado do jogo. Sendo assim, a disputa ficou entre Jojo e Stéfani. A produção remontou a prova apenas com duas peças da Jojo e uma peça de Stéfani, para prosseguirem e terminarem a prova.

No decorrer da disputa, a participante Jojo Todynho revelou que estava passando mal, mas mesmo assim, permaneceu até a final da disputa. “Eu tô com dor, eu tô passando mal. Eu sou asmática, eu não vou fazer, pode ir Tete [Stéfani]”, reclamou Jojo. Stéfani conseguiu quebrar duas peças amarelas de Jojo e conquistou o último chapéu de fazendeiro da temporada. Sendo assim, a 13ª roça de A Fazenda 2020 está formada com Jojo, Lipe e Mariano.

Marcos Mion, apresentador do programa, entrou ao vivo na sede e deu a notícia aos peões. “Durante esse tempo todo foi rechecado, avaliado pela produção e direção. Nos precisamos concluir essa pendência referente a prova do fazendeiro. Eu já adianto para vocês, que não terão que refazer a prova inteiro. Mas para explicar tudo, eu preciso que vocês vistam os macacões e desçam ao fazendão para a gente terminar essa prova do fazendeiro”, comunicou Mion aos peões em A Fazenda 2020.