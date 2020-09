A Fazenda 2020: Stéfani Bays e Lipe Ribeiro; entenda a rivalidade

A Fazenda 2020 deu início na Record TV, sob o comando de Marcos Mion. No entanto, o primeiro dia de reality não foi marcado só de festa. No primeiro dia do programa, dois participantes já chegaram com histórico de tretas de outros realitys shows. Estamos falando de Stéfani Bays e Lipe Ribeiro, que mal chegaram na casa e já protagonizaram os primeiros desentendimentos. Os dois se conheceram no De Férias Com o Ex, e de lá pra cá, não se davam tão bem.

Ou seja, ainda vai ter muito fogo no feno pra rolar.

Afinal, para alguns participantes é tudo a disputa ao prêmio de R$ 1,5 milhão. No entanto, o clima do jogo já começou a esquentar. Dessa maneira, entre ofensas como “macho escroto” e “maluca”, a rivalidade entre os dois, promete grandes emoções.

Tudo começou no ‘De Férias Com o Ex’

Embora os dois nunca tenham tido nenhum relacionamento amoroso, a treta começou no reality ‘De Férias Com o Ex’. A primeira participação de Lipe aconteceu na terceira temporada, na qual conheceu e começou a se relacionar com sua atual namorada, Yá Burihan. Já Stefani estreou na MTV na quarta temporada. Logo de cara os dois causaram em duas edições, e por conta disso, foram convidados a voltar com status de estrelas na quinta edição, com o tema Celebs.

Primeira treta entre Stéfani Bays e Lipe Ribeiro

A desavença entre os dois existe muito antes de entrarem na sede de A Fazenda 2020. Stéfany e Lipe se tornaram grandes rivais depois de participarem do mesmo reality show, em 2019, De Férias com o Ex, na MTV. Na ocasião, a peoa tinha se envolve no relacionamento entre o Lipe e Yá. Mesmo sem muita intimidade coom a atual namorada do peão, ela incentivava a ficar longe de Lipe por eles terem um relacionamento tóxico. Yá e Lipe tiveram muitas idas e vinhas até finalmente voltar a namorar.

A dupla teve outra treta. Lipe Ribeiro também se envolveu em uma briga pessoal de Stefani com Fábio Beltrão, seu então ficante na época. Tudo rolou na participação dos dois na edição de 2019 do reality da MTV, que já foi causou muitas polêmicas em suas temporadas. Stefani não teria gostado nada de saber que Fábio ficou com ciúmes ao vê-la conversar com outro participante. Foi então que ela surtou, e Lipe, que não tinha nada haver com a história, acabou chamando ela de “maluca’. Ela rebateu e chamou ele de macho escroto, foi então que rolou até garrafa quebradas. Na época, a briga foi tanta que o nome de Stefani aos trending topics mundiais do Twitter.

Stéfani Bays e Lipe Ribeiro e a treta em A Fazenda 2020

Tanto Stéfani quanto Lipe carregam bagagens de outros realitys, ou seja, o público já conhece o temperamento dos dois. O fato, é que em A Fazenda 2020 eles terão deixar a rivalidade de lado, ou esquentar ainda mais o fono no feno. Mas, a primeira noite não foi amigável assim. Logo na primeira votação, a peoa não perdeu tempo e votou em Lipe para baia, que ficou bastante incomodado com a escolha.

Ele, inclusive, não demorou muito e foi falar com a peoa, que justificou que não queria votar em quem não conhecia, uma vez que tá na cara que os dois não se batem. Para completar, rolou muito choro para dar largada ao início de mais uma temporada de sucesso. No quarto, Stéfani recebeu apoio de outras participantes, enquanto desabafa sobre o desentendimento com o colega no jogo.