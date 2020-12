A Fazenda 2020: Stéfani Bays surge com semblante abatido no Faro

Stéfani Bays participou da gravação do quadro A Fazenda – Nova Chance do Hora do Faro, na tarde desta sexta-feira (18). A terceira colocada de A Fazenda 2020 esteve na RecordTV após passar mal e ser atendida em um hospital em São Paulo durante a manhã.

Em vídeo de bastidores compartilhado por Mariano nas redes sociais, Stéfani surge com o semblante abatido. No entanto, não se sabe se o motivo seria por conta dos últimos acontecimentos envolvendo Mirella, sua melhor amiga, e JP Gadêlha, por quem a famosa demonstrou uma queda ainda quando estava confinada em A Fazenda 2020.

Mais cedo, Stéfani Bays fez um desabafo nas redes sociais. “É muita adrenalina, gente! Não consigo dormir, só tomei um golinho de Skol Beats. Estou feliz que vou tomar banho pelada, finalmente! Minha cabeça está a mil e estou atualizando assuntos da minha família e profissionais”.

Stéfani Bays passou a noite comemorando sua participação em A Fazenda 2020 na casa de um amigo, em São Paulo. A maquiadora e digital influencer recebeu uma pequena comemoração da mãe e amigos e ouviu pela primeira vez um funk que ganhou enquanto estava na sede do reality show em Itapecerica da Serra, na grande São Paulo.

Mirella e JP de A Fazenda 2020

Stéfani Bays recorreu às redes sociais para responder aos fãs sobre um posicionamento em relação a acusação de Mirella de que JP teria cantado ela no hotel em que todos os eliminados estavam hospedados. “Assim que der, vou querer saber de tudo e dar um posicionamento para vocês”. JP nega e afirma que vai processar a funkeira.

Na tarde desta quinta-feira (17), no entanto, Mirella disparou nova acusação sobre o bombeiro. “A Luiza tava do lado e OUVIU então fala o que você disse e pronto, foi isso que ela foi falar pra Stefani, me tira dessa pq não tenho NADA A VER”, afirmou ela ainda. “O cara vira na janela e fala que queria transar comigo e isso é não dar em cima né!? Então tá bom”.