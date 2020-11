A Fazenda 2020: Stéfani diz que Lidi ‘deu um tiro no pé’; entenda

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Stéfani Bays e Raissa Barbosa tiraram a madrugada desta quinta-feira (26) para conversar sobre a roça de A Fazenda 2020. Para a Ex-De Férias com o Ex, Lidi Lisboa deve ser a eliminada da berlinda com Mariano e Raissa. O principal motivo, segundo a maquiadora, seria por ela ter vetado Mariano da prova do fazendeiro.

“Ela não vai voltar. Acho que não. O que ela fez ontem foi um tiro no pé. Não. Com o Mariano. Ela vetou ele da prova. Ela não botou na balança. Igual o Mateus fez comigo em puxar da baia para a roça. Então, aquilo pode ter pegado mal, entendeu?”, acredita a digital influencer. Já Raissa especulou: “Por que ele é forte, é? Ela pensou em estratégia e em jogo”,

Mariano vai receber apoio dos sertanejos?

Stéfani também analisou a possibilidade de Mariano receber apoio de artistas do mundo sertanejo para continuar em A Fazenda 2020. “O Mariano é forte porque tem toda a galera do sertanejo e faz casal aqui dentro também. Então, eu tenho certeza que ele volta e você?”, questionou. “Não sei”, respondeu Raissa, visivelmente preocupada. Logo em seguida, Bays voltou a cravar a saída de Lidi de A Fazenda 2020. “Eu acredito. Eu queria muito que ela voltasse, mas…”.

Mariano critica Lidi em A Fazenda 2020

Mariano parou na roça após ser o mais votado da casa. No entanto, o cantor estava dentro da prova do fazendeiro, mas com a abertura do poder da chama verde (que estava com Lidi) o jogo do sertanejo mudou de figura. Isso porque, Lisboa tinha que vetar uma pessoa da prova e assim escolheu o cantor.

O sertanejo criticou fortemente a intérprete de Jezabel durante o programa de formação da roça na terça-feira (24). “Agora, contar com os princípios e valores que recebi e defendi aqui dentro. Que o povo se identificou. E Lidi, você é uma das pessoas mais ingratas que já conheci aqui. Eu vim pra essa roça 100% disposto a te defender e não esperava mesmo”.

Lidi então quis entender a revolta do colega de confinamento. “Me defender? Como assim? Mas você votou em mim”, rebateu. “Não votei em você até hoje. Falei que hoje o meu voto seria em você pelo desentendimento que tivemos. Tô muito decepcionado com você, absurdamente”, desabafou Mariano, por fim.