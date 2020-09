Mais um barraco para a conta de A Fazenda 2020. Dessa vez, o desentendimento aconteceu entre Stéfani Bays e Tays Reis. A maquiadora se irritou com um comentário da cantora e foi aí que tudo aconteceu. Veja o que rolou na primeira treta das peoas:

Como a briga de Stéfani começou em A Fazenda 2020?

Em conversa com algumas peoas de A Fazenda 2020, Stefani e Carol Narizinho, fazendeira da semana, explicaram o ocorrido. A ex-De férias com o ex contou que estava na cozinha da sede, preparando um prato doce e conversando em tom baixo com Carol, para não acordar os participantes que dormiam na sala.

“A gente tomou até xingão [da produção do programa], dizendo que não podia cochichar”, explicou a maquiadora. A fazendeira disse que pretendiam deixar o ambiente para conversar na área externa, mas a produção informou que todos deviam ficar confinados na sede, então elas continuaram na cozinha.

“E aí ela falou assim: ‘é horrível dormir no sofá e a galera não respeitou ontem, ficou falando alto’. Assim, você quer falar alguma coisa? Sou que nem a Jojo, chega e fala para mim, não fica de indiretinha e deboche”, comentou Stéfani. A peoa continuou falando sobre o desentendimento e disse que questionou a colega de confinamento sobre o comentário: “Ela meio que começou a debochar, aí virei o demônio. Doeu minha garganta, quase fiquei rouca. Comecei a falar: ‘que inferno, estou tratando todo mundo com educação aqui’. Gritei muito, cheguei a tremer”.

stef contando a briga que teve com tays pic.twitter.com/JuCbW481fS — ma ri. (@acostumadinha) September 27, 2020

Playplus cortou discussão entre Stéfani e Tays

A plataforma streaming que exibe A Fazenda 2020, o Playplus, não exibiu o momento para o público, assim como aconteceu com a discussão entre Jojo Todynho e Biel, na manhã de domingo (27).

A briga entre Stefáni e Tays também não foi transmitida durante a edição do programa de domingo, que acontece na Record TV, às 22h30. Só foi possível descobrir o ocorrido por conta de comentários entre os participantes de A Fazenda 2020 e da conversa em que a ex-MTV relatou os detalhes da discussão.

Alguns fãs do reality se irritaram pelo corte na transmissão e compartilharam a revolta nas redes sociais.

A Fazenda sua filha da puta! Cortou a treta da stefani com a Tays! #AFazenda — ray 🎪 (@ray_comenta_) September 28, 2020

A Record cortou a treta da Stefani e Mirella x Tays, se não fosse a Vic a gente nem ia saber que elas tretaram. #AFazenda #AFazenda12 — bad c. 🎒🐠🗝🤍🎪⚡🍫 (@tuiteiitt) September 28, 2020

https://twitter.com/comentandotudou/status/1310409093895589888