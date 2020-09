A Fazenda 2020: Stéfani não recebe ajuda em tarefa e reclama muito

Na manhã desta segunda-feira (28), Stéfani Bays ficou irritada quando não recebeu ajuda dos moradores da baia para cuidar das vacas, sua função nesta semana de A Fazenda 2020.

A maquiadora seguiu com a tarefa e enquanto fazia tudo sozinha, reclamava. Como as vacas estavam espalhadas, Stéfani ficou com medo que elas fugissem do curral. “Meu anjo, colabora”, pediu a peoa enquanto falava com um dos animais. A participante continuou conversando sozinha e comentou: “por isso eu disse que preciso de ajuda. Quero ver quem daquela baia vai enrolar mais ainda para vir me ajudar, quero ver”.

Guiando um carrinho e impedindo que a vaca fugisse, Stéfani finalmente conseguiu entrar no curral. Enquanto fechava a cancela, voltou a reclamar: “Mas que c******, fazer tudo sozinha é difícil viu”. Mais tarde, Rodrigo Moraes apareceu para auxiliá-la.

Quem pode ajudar nas tarefas de A Fazenda 2020?

Apenas o fazendeiro da semana e os moradores da baia podem ajudar os participantes de A Fazenda 2020 em suas tarefas diárias de cuidado dos animais ou plantas. Por exemplo, se o peão responsável pelo cuidado do cavalo não acordar, o fazendeiro deve chamá-lo ou realizar a tarefa em seu lugar para que não ocorra punição.

O que é baia?

É o lugar com menos mordomias do reality. Quem se torna morador da baia, divide o espaço com os cavalos, que também dormem no local.

Os participantes de A Fazenda 2020 que estão na baia não podem tomar banho na sede, só devem usar o banheiro da baia e precisam sair da sede após determinado horário, todas as noites.

Quem vai para a baia?

O perdedor da Prova de fogo da semana vai direto para o espaço destino aos cavalos e é obrigado a escolher mais dois colegas de confinamento para serem sua companhia.

Como são divididas as obrigações em A Fazenda 2020?

As tarefas em A Fazenda 2020 são distribuídas um dia após a Prova do Fazendeiro. Assim que um participante assume o chapéu, todos vão para um local em que há placas com o nome de cada peão. As tarefas então são divididas e não mudam até o fim da próxima semana, quando haverá um novo fazendeiro.

É possível pedir por uma tarefa, porém fica a critério do fazendeiro se o pedido do participante será atendido ou se ele será obrigado a realizar uma função que não gostaria.