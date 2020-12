A Fazenda 2020: Stéfani perde a paciência com Biel: ‘grosso’

No início da noite desta segunda-feira (14), a participante Stéfani Bays perdeu a paciência com Biel, durante uma dinâmica realizada nesta tarde no reality A Fazenda 2020. Em conversa com a funkeira Jojo Todynho, a maquiadora e ex-MTV desabafou sobre o comportamento do peão com ela.

Com a reta final se aproximando, os peões ficam com os nervos à flor da pele, e a exaustão somada com a ansiedade toma conta do clima na sede. Cada comentário falado, cada atitude tomada pode gerar pauta para um debate, ou até mesmo discussão na sede em Itapecerica da Serra. Nesse caso, Stéfani Bays revelou que perdeu a paciência com Biel, durante uma dinâmica.

A Fazenda 2020: Stéfani x Biel

Na área interna da sede, a maquiadora conversou com Jojo Todynho e revelou o que o cantor fez, que fez a peoa perder a paciência esta tarde. Stéfani contou que durante a atividade, pediu para que Biel fosse um pouco mais rápido, e como consequência, acabou levando uma resposta desaforada. “Grosseria, depois eu que sou grossa aqui dentro. As pessoas são grossas sutilmente, né? Garoto grosso. Tem que ter paciência mesmo, porque minha vontade, olha”, desabafou Bays.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

No instante em que Stéfani reclamava do cantor, Jojo Todynho tentava acalmá-la, pedindo para a peoa relaxar. A funkeira relembrou situações na qual perdeu a paciência no jogo e aconselhou a amiga. “Quando eu tive minha primeira briga aqui, e a segunda, que eu destruí a garrafa, eu optei por me isolar, entendeu? Eu não sei discutir, já quero avançar”.

Jojo ainda disse sobre suas experiências no confinamento rural de A Fazenda 2020. Ela citou exemplos de como ela reage quando alguém começa uma desavença com ela. “Eu fico cega, cega. Você não tem noção”.

Hoje tem roça com Jojo, Biel e Lidi

No programa ao vivo desta noite pela Record TV, o público de casa e também os participantes do reality rural, irão finalmente saber os dois finalistas ao prêmio final de R$ 1,5 milhão. Jojo Todynho, Biel e Lidi Lisboa disputam a preferência do público de casa, que está votando desde domingo (13) para dois deles serem salvos e ir direto para a grande final de A Fazenda 2020.

O outros dois finalistas ao prêmio milionário, será revelado no programa ao vivo desta terça-feira (15). Logo após o programa de hoje, uma nova votação será aberta através do portal do R7.com. Os roceiros da última formação de roça são: Lipe Ribeiro, Tays Reis e Stéfani Bays. Mais uma vez, apenas dois deles serão os finalistas da grande final, que será na próxima quinta-feira (17), após a novela bíblica ‘Jesus’.