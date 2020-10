A Fazenda 2020: Stéfani X Raissa; entenda a briga e como tudo terminou

No reality A Fazenda 2020 rola de tudo e até fogo no feno entre ‘amigas’. Foi o que aconteceu entre Raissa Barbosa e Stéfani bays. As duas tiveram um desentendimento e foi pauta o dia todo. Vem ver como foi o fim dessa briga.

Mais um barraco envolvendo os participantes do reality da Record TV, A Fazenda 2020. Dessa vez, o desentendimento aconteceu entre Stéfani Bays e Raissa Barbosa. A Miss Bumbum nem quis sentar à mesa com as amigas na hora do almo, para não ficar perto da ex-MTV. Vem ver como a discussão começou e como foi o fim.

A Fazenda 2020: o que aconeteceu entre Raissa e Stéfani?

Contudo, como de costume, mais uma vez o Playplus decepciona o público e não transmite a treta completa entre Raissa e Stéfani. No entanto, o climão na casa, em especial no ‘grupo’ das meninas, era nítido.

Após se servir, Raissa se dirigiu para a mesa grande em vez de se sentar com MC Mirella, Jakelyne Oliveira e Carol Narizinho, que estavam com Stéfani na mesa pequena.

Raissa arruma o almoço e não vai sentar perto da Mirella pois a Sté está na mesa. #AFazenda12 #StexRaissa pic.twitter.com/BUb4dFJW9b — A Fazenda 12 – Notícias #AFazenda12 (@Jr_Zappatta) October 5, 2020

Assim como aconteceu com a briga da ex-MTV com Tays Reis, o PlayPlus só transmitiu trechos das meninas repercutindo a discussão. Ambas afirmaram que preferem se manter longe uma da outra, e Raissa chegou até dizer para Luiza Ambiel, que não queria mais olhar na cara da maquiadora.

A LUIZA MOSTRANDO PRA RAISSA COMO A STE FICOU ESPERANDO ELA VOLTAR DA ROÇA KKKKKKKKKK pic.twitter.com/jl3Qjbil7q — wallace 🍫 (@wegmannfav) October 5, 2020

Stéfani desabada com MC Mirella

“Não olho para a cara dela, nem quero olhar”, disse Raissa para Luiza. Enquanto isso, Stéfani em conversa com Mirella desabafou: “Era só chegar e falar: ‘não gostei do que você falou’. Eu ia pedir desculpas e entender, mas fez a maior cena, cortou a foto, começou a chorar. Eu me senti um lixo de amiga. A Raissa é o tipo que não reconhece o erro e não pede desculpas. Larguei de mão e vou me afastar.”

MC Mirella tenta reaproximar Raissa e Stéfani em A Fazenda 2020

Mais tarde, Mirella tentou aproximar as duas, já que ambas são suas amigas no programa. “Às vezes, ela entende muita coisa errada. Que nem você, eu percebo que você entende umas coisas errado, estoura e fica nervosa”, disse a funkeira, tentando amenizar a situação.

Mirella fazendo a ponte pra Raissa se acertar com a Stefani! pic.twitter.com/wfSjdmJHOO — Sterella Moments (@SterellaMoments) October 5, 2020

De acordo com a conversa, a briga entre Raissa e Stéfani aconteceu durante uma dinâmica do TikTok. A Miss bumbum não gostou de ser corrigida pela ex-MTV. “Ela falou de um jeito ridículo, nossa piranha sim, mas burra não. Fiquei chateado, fiquei magoada, mas a hora não falei”, desabafa Raissa para MC MIrella sobre a frase: ‘Me chama de tratante e me lambuza’ – ‘O certo era ‘se lambuza’.

A reconciliação entre Raissa e Stéfani

Ao passar pela sala, Raissa e Stéfani ficaram frente a frente e se abraçaram. O momento claro, agitou a web que já previam uma reconciliação entre as duas.

veja o momento:

https://twitter.com/LucasComentaa_/status/1313201140494893056