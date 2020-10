A Fazenda 2020: tá no SPA? veja 10 frases memoráveis Jojo no reality

Os conselhos e pensamentos de Jojo Todynho em A Fazenda 2020 têm chamado atenção dos fãs do reality desde a primeira semana. Até mesmo o apresentador Marcos Mion já reparou nas belas frases da peoa e comentou durante uma entrada ao vivo sobre os bordões, que aliás, está tornando Jojo como a grande pensadora do reality. Sendo assim, o DCI separou os 10 melhores pensamentos da cantora até o momento. Confira!

A Fazenda 2020: Top 10 frases de efeito de Jojo Todynho

1 – Sustenta tua gracinha!

Nas primeiras semanas do reality A Fazenda 2020, Jojo Todynho já soltou seus bordões mais famosos durante uma discussão com Biel, após o cantor levar duas punições seguidas e ainda por cima deixando toda a casa sem água por 48 horas. “Eu tô vendo todo mundo se f*** pegando água, e o Biel não pegou um balde. Eu não vou deixar ninguém pegar água, quem vai pegar vai ser ele”, disse Jojo sobre o dia seguinte. E a promessa foi cumprida. Na manhã seguinte, Jojo cobrou Biel sobre a atitude: “Senhor Gabriel, levanta pra pegar água, que aqui você não tá de hóspede não, tá? Vambora!”

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

2 – Tá no spa? Tá no spa?

A discussão continuou quando funkeiro se levantou para pegar a água tirando sarro da cantora. Durante todo momento ele permaneceu rindo da situação, o que tirou Jojo do sério. Biel tentou se justificar dizendo que estava dormindo, mas Jojo não engoliu a história: “Sustenta tua gracinha!”, disparou. No fim das contas sobrou até para o Cartolouco, que dormia com Biel quando a briga começou e que continuou deitado enquanto a dupla discutia. Jojo entrou no quarto e gritou: “Vai fazer a sua função que eu falei desde ontem, limpar a p**** da piscina e varrer lá fora! Tá no spa? Tá no spa?”.

3 – Se quer paz, amém. Se quer guerra, tu me fala

Após uma formação da roça cheia de climão a funkeira ficou irritada com o deboche de Biel pra cima dela. Completamente revoltada, ela decidiu colocar a raiva para fora destruindo uma garrafinha na cozinha – que até virou objeto de exposição da Record. Durante o nervosismo ela disse: “Agora o p*u vai torar. Entendeu? Se quer paz, amém. Se quer guerra, tu me fala. Não suporto gente safada”. Aliás, a frase usada faz parte da letra da música de Jojo, intitulada: ‘Devo Tá Na Moda’.

4 – Agora o pau vai torar

No mesmo dia do evento da garrafa amassada, Jojo Todynho declarou guerra contra Biel, seu desafeto declarado no reality show. Aos berros, a peoa comentou a seguinte frase em direção ao cantor: “Agora o pau vai torar. Se quer paz, amém, se quer guerra, tu me fala. Não suporto gente safada.”

5 – Seja alguém que você queira conhecer

Quando os nervos estavam a flor da pele em A Fazenda 2020, Jojo Todynho resolveu dar um conselho maduro para os colegas de confinamento rural. Em uma conversa no quarto da sede, a funkeira solfou a frase: “Seja alguém que você queira conhecer”. O momento rendeu memes, mas também revelou um outro lado de Jojo, a de amiga. Com tanta emoção, a frase demorou um pouco pra sair, mas no fim, acalmou os colegas.

eu sou igual a Jojo dando conselho pic.twitter.com/oDTwn5IXZl — felipe (@caffetao) September 11, 2020

6 – O inimigo é repetitivo e não criativo

Após uma discussão com Mirella, Raissa foi consolada por Jakelyne Oliveira e Jojo Todynho. A Miss se preocupou com a parceira quieta e perguntou: “Tá melhor? Mesmo?“. Raissa Barbosa foi direta: “Tirando a parte de que tem gente me provocando, tá tudo certo”. Nesse momento, surge Jojo tranquilizando a amiga: “Relaxa. Já te falei que o inimigo é repetitivo, não criativo. Ela sabe onde aperta seu calo. Te chamou de louca? Você diz ‘tô louca, mesmo’.”

7 – Caráter não se compra em farmácia

Jojo Todynho já fez história e revelou frases icônicas na atração do reality A Fazenda 2020. Ela é a ‘tia da merenda’ como também é a conselheira da casa. De fato, Jordana Gleise de Jesus Menezes é essencial no programa. Os ensinamento de Jojo mostra que ela é além da cantora de um hit só. Aliás hit esse que é um sucesso, intitulado ‘Que Tiro Foi Esse?’. Em uma dos momentos na sede, Jojo disse a seguinte frase: “Caráter não se compra em farmácia”. Se pararmos pra pensar, essa é uma das frases que reverbera por dentro.

8 – Eu não posso bater no peito e carregar uma bandeira que não me cabe

Após o evento da reunião do caos de Luiza Ambiel [já eliminada], Jojo Todynho resolveu reunir os colegas de confinamento para uma reunião estilo ‘paz e amor’. Na área interna da sede de A Fazenda 2020, Jojo citou uma frase em seu discurso: “Cada um tem seu jeito de pensar, cada um tem seu modo de agir. Eu não posso bater no peito e carregar uma bandeira que não me cabe. Estamos sujeito a erro todo tempo.”

9 – O passado é lugar de referência e não lugar de permanência

Mesmo essa frase não ser exclusivamente de Jojo, a funkeira têm todo direito de falar, aliás, ela pode tudo. Logo no começo do programa, Jojo citou uma frase da ex-participante mais polêmica do reality da Record TV. Em conversa com os peões na sede, ela relembrou: “E tem uma palavra que até a Andressa Urack que falou: ‘que o passado é lugar de referência e não lugar de permanência’. Ela continua: “Você permanece ali se você quiser, mas você tira aquilo ali como referência pra sua mudança. A gente tem que evoluir, as pessoas tem que evoluir. Na internet, tem muito desembargador, muito juiz. Eles te julgam, te apontam, como se eles nunca tivesse errado.” A frase com o vídeo foi compartilhado pela ex-peoa.

https://www.instagram.com/p/CFI3ZODDD_D/?utm_source=ig_embed

10 – Eu preciso ir na polícia, roubaram meu cabelo

Na primeira festa do reality show A Fazenda 2020, Jojo Todynho criou uma das primeiras frases que logo se tornou um meme. Após dar um selinho em JP Gadêlha, dançar e beber até cair, a funkeira – que sempre usa uma peruca nas festas, disse: “Eu preciso ir na polícia, roubaram o meu cabelo.”

Aliás, dos mesmos criadores de ‘roubaram meu cabelo’, Jojo criou a frase: “Roubaram meu cobertor”. Isso aconteceu na último festa do reality, que teve a apresentação especial da cantora Joelma.

https://twitter.com/jojotodynhoofc/status/1319859383866658818