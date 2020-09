A Fazenda 2020: ‘Tá num spa?’ Jojo dá ralo em Biel; quem tem razão?

A funkeira Jojo Todynho, reconhecida pela música ‘Que Tiro Foi Esse?‘, têm sido a ‘Rainha’ da edição com vários memes em A Fazenda 2020. No entanto, nem mesmo os momentos engraçados fez com que ela protagonizasse o maior barraco da edição com o cantor Biel. Mas, cá entre nós, quem dos dois está com a razão? Primento, vem entender como tudo aconteceu.

Na manhã do último domingo (27), Jojo surtou com Biel em A Fazenda 2020. Tudo porque o funkeiro fez uma de desentendido na hora dos afazeres da casa. Sem papas na língua, a cantora chegou aos berros. Primeiro, ela começou dizendo sobre as obrigações. ”Você, psiu! Vai fazer sua função que eu falei pra você fazer ontem. Tá no SPA?”, questionou, já com raiva do peões com corpo mole, Biel e Lucas Cartolouco.

Jojo Todynho X Biel

JOJO: “tá no spa? Tá no spa? É e isso aí mesmo, FODASSE” 🗣🗣🗣 pic.twitter.com/kYlZLewVCi — vini (@vinituitaa) September 27, 2020

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Em seguida, Biel disse, ao tentar se defender da gritaria. “Por que? O que foi?”. Mas, pelo visto não adiantou. “O que foi é o caralh*. Tá no circo, p*rra? O que que foi é o olho da minha b*ceta. E agora, Gabriel? Você debocha com os outros, mas comigo não. Você faz graça com os outros, comigo não. Não fica de deboche não. Vai tomar no seu c*”, disse Jojo antes deixar Biel falando sozinho.

Jojo não aguentou a bagunça na sede e comprou briga com os peões que estavam dormindo! 😱 Quer ver mais detalhes de #AFazenda12? Acesse já: https://t.co/sJRe2r7M6I pic.twitter.com/k513GyMZCj — A Fazenda (@afazendarecord) September 28, 2020

Na mesma hora, o cantor afirmou que estava dormindo e não debochou da cantora. Ele ainda disse que ela estava vendo o deboche na cara de todo mundo, o que enfureceu ainda mais Jojo Todynho: “Eu tô cega? Eu tô maluca? Vai falar o quê? Vai falar alguma coisa? Quer falar alguma coisa, então fala. Sustenta a tua gracinha”, declarou a funkeira, gritando aos quatro cantos.

Mariano tentou apaziguar a situação – A Fazenda 2020

Após a poeira abaixar e o nervosismo acalmar em A Fazenda 2020, o sertanejo Mariano, que também é amigo de Biel dentro do reality, foi tentar apaziguar a situação falando que Jojo Todynho. Primeiramente, ele disse que a funkeira deveria resolver o problema de outra forma. “Baixa a guarda, calma”, disse ele. Ela então questionou: “Minha atitude é grosseira né, e o deboche é o que?”. Sem dar muito bola, Jojo mandou a real: “Vocês não tem que se meter”.

No vídeo, dá pra ver claramente que a funkeira odiou ter que estar ali, falando sobre o ocorrido. Afinal de contas, quem gosta de deboche não é mesmo?

Meus amigos, o clima continua esquentando na Fazendola 🔥🔥 Mariano conversa com Jojo sobre as discussões dos últimos dias e a postura da cantora com os outros peões 👀 O que acham? #AFazenda12 Quer ver mais? Acesse já: https://t.co/UpWImxSIbX pic.twitter.com/S8LhgIJQDu — PlayPlus (@SigaPlayPlus) September 28, 2020

Biel falando que tem mais hits que Jojo Todynho

Durante uma conversa na baia, Biel desabafou com os peões Juliano Ceglia e Rodrigo Moraes, sobre como o público pode estar vendo sua postura na casa. “Você não tá sendo um bananão”, defendeu Juliano. “Você tá sendo um p*** cara…”, disse antes de ser interrompido pelo cantor.

“Ela deu a maior afrontada em mim, e eu fiquei quieto. Nem me mexi. Tem muita gente que tá esperando eu ir. Mas e aí, Biel? Respeita a sua história”, disse Biel em A Fazenda 2020. Em contrapartida, Biel chegou a comparar sua carreira musical com a de Jojo Todynho, ‘Que Tiro Foi Esse?‘. “Ela chegou agora, tem dois, três aninhos de carreira, você tem oito, moleque. Ela tem um hit, você tem seis. E aí? Tá ligado? Tem uma cobrança dentro de mim”, disse referindo-se a si mesmo.

https://twitter.com/TeamGiovanneBR/status/1310422769033773056