A Fazenda 2020: Tays causa punição e peões ficarão sem água encanada

Na manhã de hoje, segunda-feira (7), os peões de A Fazenda 2020 foram punidos e novamente irão ficar sem água encanada na sede durante 48 horas. Nas últimas semanas, essa tem sido uma punição corriqueira. A fazendeira da semana, Lidi Lisboa, ficou irritada com a punição e reclamou que a produção do reality não tem alternado na escolha dos ‘castigos’.

Peões de A Fazenda 2020 ficarão sem água

Na manhã desta segunda-feira (7), Lidi Lisboa estava deitada na cama quando escutou o aviso sonoro da produção de A Fazenda 2020 sobre uma nova infração. Não foi possível ver a peoa lendo o informativo sobre a punição pois a câmera do Playplus, plataforma que transmite o reality show rural, não trocou a câmera e continuou exibindo o quarto da sede.

Quando Lidi voltou para o quarto, reclamou da escolha de punição da produção, 48 horas sem água encanada na sede, e contou sobre a infração para Lipe Ribeiro. “Enfia a água no c* também”, disse a fazendeira de A Fazenda 2020. “Tenta mudar a punição, fica só na questão da água”, completou a atriz.

🚨 ALERTA DE PUNIÇÃO 🚨 O que será que a peãozada aprontou desta vez? 🤔 Veja #AFazenda12 ao vivo ➡ https://t.co/XUTyk2BMLJ pic.twitter.com/C1CxMiw0aV — PlayPlus (@SigaPlayPlus) December 7, 2020

Punição 48h sem água a Lidi: "Enfia a água no cu." KKKKKKKKKKKKKKKK #AFazenda12 pic.twitter.com/AOxmF1uPwC — ac | ouça DOIS VAGABUNDOS (@azinhacomenta) December 7, 2020

Tays foi a responsável pela punição

Moradora da sede desde ontem, domingo (6), quando perdeu a Prova de Fogo da semana, a última desta temporada de A Fazenda 2020, Tays Reis causou a punição que deixou os peões sem água na sede. Ainda não foi possível descobrir o motivo da infração, já que a câmera estava focada no quarto quando soou o alarme de punição. Mas foi possível saber quem foi o responsável por causa de uma conversa entre Tays e Jojo Todynho.

A baiana desabafou com a dona do hit “Que tiro foi esse?” e contou estar chateada por ter cometido uma infração no reality show rural na reta final do confinamento. Biel e Mateus Carrieri encheram baldes de água no poço de A Fazenda 2020 e carregaram até a sede.

Força nesses braços, peãozada 💪 Após a punição, a sede fica sem água encanada por 48h 😬 Veja #AFazenda12 ao vivo ➡ https://t.co/XUTyk2BMLJ pic.twitter.com/A1uSpRpE4y — PlayPlus (@SigaPlayPlus) December 7, 2020

Os peões estão 48 horas sem água encanada💦 Biel já parou o que estava fazendo e foi ajudar: pic.twitter.com/JpmMuTjwfY — F Ê N I X 33,52%🦅 (@Biel) December 7, 2020

