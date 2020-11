A Fazenda 2020: Tays chora em nova discussão com Biel

Tays Reis e Biel voltaram a ter uma nova DR em A Fazenda 2020 na tarde desta quinta-feira (26). No quarto principal da sede do reality show em Itapecerica da Serra, a intérprete de Metralhadora falou sobre o fato de o ex-namorado não ter se declarado para ela.

“A gente conversou depois na casa da árvore, a gente conversou de boa. Mas ali você não me contou, porque você não me contou as coisas?”, questionou ela. “Você saiu com raiva”, respondeu Biel, com a boca no travesseiro.

A fala de Tays remete quando Jake comentou que Biel havia falado para ela que não consegue sentir algo por uma pessoa só por dormir. Os dois cantores, vale destacar, dormiram juntos e protagonizou edredom em A Fazenda 2020. “Nossa, você dorme e não sente nada. Você é um monstro?”. O intérprete de Química então negou, e enfatizou logo em seguida. “Eu não consigo”.

Biel então colocou uma toalha nos olhos e fingiu que estava pegando no sono em A Fazenda 2020. Mas pouco antes, o cantor chegou a soltar uma risada na tentativa de quebrar o climão. Tays, por sua vez, ficou pensativa e começou a chorar em silêncio em uma das camas do quarto principal, enquanto era observada pelas câmeras de A Fazenda 2020.

eu tô assistindo algum pp paralelo , pq n vi a miss em nenhum momento falar sobre isso pic.twitter.com/s9s55xb3Zh — Carla ♡ (@cgfriendisk) November 26, 2020

Biel e Tays terminam o namoro em A Fazenda 2020

No último domingo (22), Tays conversou com Biel na casa da árvore e colocou um ponto final no relacionamento dos dois. “O que eu não quero é que você se sinta só, independente, quero que você me considere sua amiga aqui dentro. Pode contar comigo para o que você precisar Gabriel, isso pode ter certeza”, avisou ela.

Pouco antes de terminar o romance, Tays declarou para Jake que já estava com vontade de colocar um fim na relação amorosa. Segundo a cantora baiana, Biel deixava um ‘ar’ negativo entre os dois, o que não seria bom para ela dentro de A Fazenda 2020.