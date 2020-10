A Fazenda 2020: Tays desabafa sobre Biel: ‘não estou pensando em relacionamento’

Conversa aconteceu na tarde desta segunda-feira (19) com Jakelyne e Lidi. A Miss aconselhou Tays a conversar com o peão e ouvir o lado dele. Veja o que rolou!

Em conversa com Jakelyne e Lidi na tarde desta segunda-feira (19), Tays Reis desabafou sobre relação com o cantor Biel em A Fazenda 2020 e mostrou a intenção de se afastar. De acordo com ela, o caminhar da relação está “fuleiro e chato”.

A peoa mostrou estar confusa e verbalizou que não sabe exatamente o que quer no momento. Entretanto, logo em seguida falou sobre não estar pensando em relacionamento. “Em relação a relacionamento eu quero ficar de boa, de boassa mesmo. […] eu não to pensando em relacionamento”, disse para Jake.

A miss, no entanto, rebateu: “Mas vocês já estão se relacionando. Você dorme com ele, você beija ele, você conversa com ele, você dá conselho pra ele”. “Ah mas eu sou assim quando vejo que a pessoa está me machucando eu começo a me afastar, sabe? E aí eu consigo me recuperar de novo”, se explicou Tays.

Por fim, o conselho de Jakelyne foi para que, independente de qualquer coisa, Tays conversasse com Biel e entendesse o lado dele na situação.

Tays ainda contou que, antes de entrar em A Fazenda 2020, seus amigos a alertaram para que não se relacionasse com Biel. “E eu brincava: do jeito que eu sou, vou acabar ficando com esse menino.!”, contou.

Peoas conversam sobre Biel durante a tarde em A Fazenda 2020

A conversa sobre o cantor continuou para além da relação com Tays. Lidi e Jake falaram sobre a volta de Biel da última Roça e como o comportamento dele mudou.

“Quando ele voltou, ele voltou pirracento, mas aí ele parou. Tá muito fácil de conviver com ele, ele tá neutro assim”, observou Jake. Lidi concordou.

A miss ainda pontuou que, apesar de Biel não ser uma pessoa com a qual ela conviva ou conversa dentro de A Fazenda 2020, ele é a última pessoa que a incomoda.

Apesar disso, para Jake, o cantor ainda é uma incógnita.

“É uma incógnita pra mim, eu acho que alguma coisa não se encaixa. Não falo nem em relação ao relacionamento, falo num geral, aqui dentro”.

Casal vive altos e baixos

O romance entre o casal em A Fazenda 2020 tem passado por altos e baixos. Em conversa com Luiza Ambiel, Biel já havia minimizado o romance com Tays, deixando claro que ela ‘não era sua mina.

Tays também já havia, anteriormente, expressado a intenção de se afastar do cantor. Entretanto, na festa ‘Likes’ que aconteceu no último dia 16, o casal voltou a se beijar na pista de dança.