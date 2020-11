Durante a festa com tema ‘High School‘, que aconteceu na madrugada deste sábado (28) em A Fazenda 2020, as participantes Tays Reis e Jakelyne Oliveira acabaram discutindo feio, tudo porque a Miss Brasil 2013 teria contado uma conversa que teve com o cantor Biel, que já teve um affair na casa com a ex-Vingadora. Saiba tudo!

A Fazenda 2020: Festa teve treta de Jake e Tays

Enquanto o som agitava a pista de dança do reality da Record TV, os cantores Biel e Tays Reis resolveram esclarecer sobre o relacionamento dos dois na casa. Foi quando a ex-Vingadora acabou resgatando uma fala de Jakelyne, após um desabafo na casa da árvore. Tays disse para Biel, que a amiga alertou sobre suas intenções com ela. Segundo a peoa, Biel confessou para Jake e Mariano que não estava apaixonado por Tays, mesmo depois de dormir com ela.

Esse foi o ponto crucial para Biel ficar irritado com a miss, e ela partir pra cima de Tays. Segundo Jake, a peoa distorceu a fala ‘apaixonada’ e acrescentou ‘não sentir nada’. “Sentimento de apaixonada é muito diferente de: ‘eu não consigo dormir e não sentir nada pela pessoa'”, disse Jake. “Amiga, você não falou isso. Apaixonada não. Você falou em não sentir nada pela pessoa”, retrucou Tays, que completou: “Não foi isso Jake, que a gente conversou. Apaixonada foi a palavra que eu mais briguei com o Gabriel. Não foi isso”.

Lidi e Mariano tentar apartar a briga das duas

Enquanto as duas discutiam para ver quem estava com a razão, Lidi Lisboa e Mariano estavam a todo momento juntos para evitaram que as duas fizesse alguma coisa que pudesse ser prejudicial para elas no confinamento rural.

Olha a briga! As peoas discutiram por conta do que Jake disse ou não para Tays… Vem ver 🔥😶 #FestaAFazenda Quer ver mais detalhes de #AFazenda12? Acesse já: https://t.co/XUTyk2BMLJ pic.twitter.com/fdoakIHOL0 — PlayPlus (@SigaPlayPlus) November 28, 2020

Biel conversa com Jake sobre Tays

Durante uma conversa com Jake na área interna da sede de A Fazenda 2020, Biel revelou que não gosta de “leva e traz” e que não está pronto para relacionamento. “Última coisa que eu procurava aqui dentro era isso, sério mesmo”, reclamou o cantor, citando a relação com Tays.

Após uma festa que aconteceu na sede do reality show, a ex-Vingadora questionou sobre como o cantor se sente, e ele deixou claro que gosta dela, mas não quer envolver “sentimentos mais profundos” no relacionamento. Para Tays, a cantora também desabafou e disse que estava se “apaixonando” pela cantor.

Treta no casal! Biel desabafa com Jake sua insatisfação com Tays 🔥 Quer ver mais de #AFazenda12? Assine: https://t.co/XUTyk2BMLJ pic.twitter.com/0U4NQS70J7 — PlayPlus (@SigaPlayPlus) November 21, 2020

Após a discussão que rolou na madrugada de hoje, Jakelyne resolveu sair da festa e ir para a área interna da casa. O clima acabou com o agito para a modelo, que desabafou com Jojo Todynho. Em conversa, Jake disse que ouviu Biel desabafando sobre o relacionamento dele com Tays. Ela disse: “Ele deixou claro que está 110% focado no trabalho. E não está apaixonado”.

Enquanto isso, ainda na festa, Biel consolou Tays após a peoa cair no choro por causa da briga com a amiga na casa. Jake e Tays se tornaram próximas desde o início do programa. Nas dinâmicas do ‘Resta Um’ em formação de roça, elas sempre tentam salvar uma a outra.