A Fazenda 2020: Tays e Mateus sobre Anitta: ‘toda música vira hit’

No final da tarde desta quarta-feira (21) em A Fazenda 2020, Tays e Mateus Carrieri conversavam na sala quando entraram no assunto do sucesso de Anitta.

Os peões exaltavam a carreira promissora da cantora e os hits acumulados.

“Toda música vira hit e uma atrás da outra. Ela lança três na sequência e as três estouram, é impressionante”, observou Tays, sendo reiterada por Mateus.

”

Fãs de A Fazenda 2020 repercutiram

No Twitter, os fãs do reality aproveitaram o momento para cutucar Biel e Mirella.

Diversos comentários debochavam do ex-casal, como por exemplo: “O sonho do Biel é ter a relevância da Anitta” ou ainda “Gente qual o maior sucesso da cantora Mirella, alguém sabe pelo amor de Deus?”.

Veja alguns dos comentários:

Queria que o Biel ouvisse 😂😂😂😂😂 kkkko — Ana Paula Ribeiro🌻 (@anapaularibe_) October 21, 2020

O sonho do biel ter a relevância da Anitta — Raynha. (@greysloaw) October 21, 2020

gente qual o maior sucesso da cantora Mirella alguém sabe qual é pelo amor de Deus eu não sei aí tá tão ruim de cantor aí dentro né que tão falando da Anitta — Solange (@SolAlmeidaBR) October 21, 2020

Biel criticou Anitta, mas voltou atrás

Durante a primeira festa da temporada em A Fazenda 2020, Biel criticou uma das músicas da funkeira durante conversa com Mirella e Cartolouco.

“Olha que b**** de música, olha como a rapaziada vibra”, disse o cantor referindo-se à colaboração entre Anitta, MC Zaag e o rapper Tyga.

Dias depois, o cantor voltou atrás e contou para Juliano e Cartolouco sobre como se inspirou em Anitta.

“Cheguei no Brasil disposto a dar a cara a tapa, tá ligado? Ciente de tudo que eu ia ter que enfrentar desde o início, só não estava pronto”, explicou.

O cantor prosseguiu: “Me prontifiquei a enfrentar tudo. Lancei três músicas, só três musiquinhas, uma em cada mês. Me inspirei na Anitta, o que ela fez em “Check Mate’”. Uma música por mês, dez músicas em dez meses. Na terceira, já recebi o convite para A Fazenda 2020″.

Durante o projeto Check Mate, a funkeira lançou uma música nova por mês, além de colaborações significativas com artistas internacionais e o primeiro single em inglês de Anitta, Will I See You.