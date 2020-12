A Fazenda 2020: Tays enche Biel de elogios e admite ciúmes de Mirella

Tays Reis, a décima sexta e última eliminada do reality A Fazenda 2020, participou da live do eliminado na tarde desta quarta-feira (16). A ex-Vingadora respondeu às perguntas dos apresentadores Victor Sarro e Dani Bavoso e também dos fãs do programa. Durante a trajetória, a ex-peoa falou sobre affair com Biel e admitiu ciúmes de Mirella. Vem ver.

Affair com Biel em A Fazenda 2020

Durante a live, a ex-peoa viu vídeos de momentos de Biel na sede, em que ele fala a peoa. No primeiro momento, Tays revela que ficou surpresa e não imaginava tudo isso. “Lá dentro, a gente não consegue ter uma visão de tudo. Então assim, eu fico triste sim, vendo aqui agora eu tô chocada. Mas, quando ele sair, a gente vai conversar. Eu acho que não é algo que eu vou julgar, é um confinamento, vocês não têm noção de como é ali dentro”, disse Tays.

“Sabe o que é. O Biel é muito frustrado por tudo o que ele já passou, e ele entra num estado de defensiva muito grande, que as pessoas talvez não conseguem ter acesso, e nem conseguem ajudar, porque ele fica meio bloqueado”, disse Tays, ao fazer uma análise do cantor. Na sequência, o apresentador Victor Sarro comentou que, todos os eliminados que tinham proximidade com Biel, o elogiaram muito: “Menino super carismático, super pra cima”. Mas, em contrapartida, as pessoas que não se davam bem com ele, o rotulavam de manipulador. “Não acho que ele seja manipulador. Eu acho que ele sabe se colocar bem e isso acaba intimidando as pessoas. Ele se coloca muito bem, ele se posiciona bem e talvez isso intimide as pessoas”, revelou a ex-peoa.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

A Fazenda 2020: peões reencontram familiares e se emocionam

Briga com Jakelyne

Tays também falou sobre a briga com a amiga Jakelyne Oliveira, durante uma festa de A Fazenda 2020. Bavoso fez a pergunta que todos queriam saber, se tudo não passou de uma falha na comunicação. “Realmente tenha tido uma falha na comunicação. A verdade é que eu conversei com o Biel e eu fiz a pergunta pra ele e ele falou que não estava. Na verdade, ela não falou isso: ‘ele não está apaixonado’, na conversa tá muito claro. E minha briga com ela na festa, foi por conta disso. Porque ela questionou pra mim, que falou ‘amiga, eu falei pra você que ele não estava apaixonado’, aí eu briguei com ela e falei: ‘você falou pra mim que ele não estava envolvido e aí começou a confusão”, disse.

Mas, a cantora deixou claro que tudo já passou e que pretende ter uma amizade com a modelo aqui fora. “É uma página que eu quero realmente virar, se eu tiver oportunidade, depois, de conversar com a Jake (…) Já pedi desculpas pra ela dentro, independente de quem tenha razão, ou não. Eu, humildemente vou falar com ela, eu achei muito feio, demais. A amizade é tudo, eu pelo menos, penso dessa forma”.

A Fazenda 2020: Ciúmes de Mirella?

Tays também falou sobre o início do programa, e revelou que achava que Mirella e Biel ficariam juntos. “Na minha cabeça, por já terem tido algo no passado, eu achei realmente que iria dar certo, que iria fluir o negócio. Mas, só que a menina [Mirella] é um pouco indecisa, se gostava do Biel ou do ex aqui fora”, confessou. Depois do VT com uma cena onde Mirella aparece abraçando Biel, Dani alfineta Tays, ao perguntar se ela sentiu ciúmes da funkeira. “É claro que a gente né, put* que pari*”, disse a cantora, que tentou explicar: “Eu sou muito brincalhona, então eu levo as coisas tudo na graça, mesmo dando uma alfinetadinha, eu levo as coisas na graça”.

Decepção com Luiza Ambiel

A ex-peoa falou que Luiza foi a pessoa que mais decepcionou no confinamento de A Fazenda 2020. Ela comentou sobre o fatídico dia da reunião de condomínio, organizado pela atriz. “Uma pessoa fazer uma reunião, pra jogar na mesa o que o outro fez, pra fazer um julgamento. Pra mim é muito maldade dentro do coração”, disse Tays, que completou: “Achei pesadíssimo e acredito que ela já se arrependeu”.

Sobre a canção do ‘Raça Negra’, Tays revela se foi uma alfinetada para Luiza ou não. “Dá até vontade de rir. Eu comecei a cantar várias músicas, e essa entrou dentro do contexto que eu tava cantando com a Lidi [Lisboa]. Eu nem vi que ela [Luiza] estava alí, que ela estava subindo. Eu nem sabia que ela tinha namorado do rapaz [Luiza Carlos]. Ei tinha até medo dela lá dentro, ninguém sabe explicar”, revelou.

Tays joga Luiza na ‘Lareira’

Quase ao final da live, os apresentadores apresentaram o quatro ‘Lareira’, que consiste em escolher participantes para ser ‘queimado’. O primeiro escolhido foi justamente Luiza Ambiel. Tays justificou a escolha: “Eu seria muito incoerente se eu não botar Luiza na fogueira. Mesmo depois de tudo eu acabei discutindo novamente na gravação da lavação de roupa suja. E não foi só isso, lá, ela acusou de várias coisas. Não tem como eu não queimar ela”.

Ao final, a ex-peoa tinha que escolher para qual peão iria dar o coração. Depois de gaguejar um pouco, Tays escolheu colocar em Biel. “Depois que a Jake saiu, ele foi a pessoa que mais me ajudou lá dentro”, disse a cantora.