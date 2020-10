Mais uma treta rolou em A Fazenda 2020. Desta vez, as protagonistas foram MC Mirella e Tays Reis. As duas esquentaram a sede do reality da Record TV na madrugada desta quarta-feira (30), após a formação da terceira roça. Saiba o que rolou.

A Fazenda 2020 continua pegando fogo no feno! Cada dia é uma treta nova envolvendo os participantes do reality da Record TV. Durante a formação da terceira roça rolou gritaria e muita chororô. Mas, também teve um desentendimento entre MC Mirella e Tays Reis, após o voto.Vem entender como tudo aconteceu.

A Fazenda 2020: Qual foi a treta entre Tays e Mirella?

Após a terceira votação da roça na madrugada de quarta-feira (30), Tays Reis foi tirar satisfação com MC Mirella sobre o voto durante o programa ao vivo. A treta rolou no quarto principal da sede de A Fazenda 2020, e já adianto que teve fogo no feno.

Juntamente com Raissa Barbosa, Stéfani Bays e Lucas Selfie, MC Mirella foi firme na justificativa. Tays queria entender qual teria sido o motivo da funkeira ter votado nela durante a formação da roça. “Só estou falando do motivo do voto, não foi incoerente”, disse Tays Reis.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

A princípio, elas relembraram a briga entre Tays e Stéfani, e alegou que ela teria colocado mais fogo no feno. “Mas, não foi coerente. Sabe porque? A gente tinha afinidade. Mas, do nado você vem aqui e fala sobre a Stéfani Bays, e depois você causa mais fogo na lenha”, disse MC Mirella em A Fazenda 2020.

Tays então disse: “Longe de mim minha filha, eu tenho meus princípios, meu caráter. Ela continuou: “Eu nunca coloco fogo em lenha em lugar nenhum. Quem está em casa me conhece. Longe de mim”. Por fim, e peoa falou: “Gente, isso não é justificativa. É incoerente”.

Veja o vídeo onde Tays contesta o voto de Mirella em A Fazneda 2020

Briga de Tays Reis com Stéfani Bays

Outra treta que rolou no reality A Fazenda 2020, foi o desentendimento entre Stéfani Bays e Tays Reis. A ex-De Férias Com o Ex se irritou com um comentário da cantora e foi aí que tudo aconteceu.

Stéfani contou que estava na cozinha da sede, preparando um prato doce e conversando em tom baixo com Carol Narizinho, para não acordar os participantes que dormiam na sala. “A gente tomou até xingão [da produção do programa], dizendo que não podia cochichar”, explicou a maquiadora em A Fazenda 2020.

“E aí ela falou assim: ‘é horrível dormir no sofá e a galera não respeitou ontem, ficou falando alto’. Assim, você quer falar alguma coisa? Sou que nem a Jojo, chega e fala para mim, não fica de indiretinha e deboche”, comentou Stéfani.

veja o vídeo onde Stéfani desabafa com as colegas de confinamento