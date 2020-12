A Fazenda 2020: Tays Reis é a última eliminada com 29,29% dos votos

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Na noite de terça-feira (15), a ex-Vingadora Tays Reis (29,29%), foi revelada como a última participante eliminada do reality A Fazenda 2020. Em uma roça especial com os roceiros Stéfani Bays e Lipe Ribeiro, a agora ex-peoa, não conseguiu garantir votos suficientes para brigar pelo prêmio final de R$ 1,5 milhão.

Primeiramente, o apresentador Marcos Mion revelou que Lipe Ribeiro seguia no jogo. Sendo assim, o ex-MTV se tornou o terceiro finalista da edição. Em seguida, com muita emoção, o empresário retornou à sede e foi recebido pelos colegas de confinamento, Jojo Todynho e Biel. Por fim, foi anunciado o 16º e último participante eliminado da edição, e Stéfani conseguiu levar a melhor contra Tays Reis, e assim, retornou à sede de A Fazenda 2020.

Eliminação especial de A Fazenda 2020

Marcos Mion iniciou o programa ao vivo fazendo um contato com os confinados da sede em Itapecerica da Serra. Depois de conversar com os peões, o apresentador pediu para Lipe, Stéfani e Tays descerem até o deck de eliminação. O programa seguiu mostrando os acontecimentos do dia, e por fim, revelou o eliminado da noite.

Veja como foi a eliminação de Tays

No decorrer do programa, foi transmitido a dinâmica ‘Lavadeira’, em outras palavras, ‘lavação de roupa suja’. Como mediador, Marcos Mion fazia perguntas para os participantes relacionados aos acontecimentos que cada peão teve no jogo. Um telão também foi preparado para passar os momentos das cenas. Mas, claro, como mesmo o nome diz, a madrugada ficou marcada com muito fogo no feno. Teve discussão entre Lipe e Luiza Ambiel. Jojo perdendo a paciência até com Mion e Raissa querendo partir pra cima de Juliano Ceglia.

A Fazenda 2020: relembre os melhores memes da edição

Jojo, Biel, Lipe e Sté são os finalistas

No programa ao vivo desta noite pela Record TV, o público finalmente conheceu quatro finalistas do reality rural. Jojo Todynho, Biel, Lipe Ribeiro e Stéfani Bays são oficialmente os primeiros peões que estão a um passo de levar para casa o prêmio final de R$ 1,5 milhão.

Agora, a votação está aberta no portal R7.com e só depende do público. Quem deve vencer o reality? Vote também na Enquete A Fazenda 12.

Programação da final de A Fazenda 2020

Quarta-feira (16/12/2020)

Restando quatro finalistas para o título de campeão, a programação do reality A Fazenda 2020 dará uma trégua de roça e eliminação. Para os peões relaxar até a final, a produção preparou uma festa final com a participação de todos os peões da edição. Será uma noite especial, com muita música, aperitivos e claro, um figurino e tema surpresa.

Quinta-feira (17/12/2020)

Na quinta-feira, dia 17 de dezembro será a grande final do programa da Record TV. A noite começará com 4 peões disputando o voto do público. Logo no início, será revelado mais um eliminado. Sendo assim, o programa seguirá com três finalistas concorrendo ao prêmio milionário. Ao final do programa, Marcos Mion anunciará o vencedor do reality A Fazenda 12, que levará para casa R$ 1,5 milhão.

