A Fazenda 2020: Tays revela detalhes da primeira vez com Biel; assista

Durante uma conversa com Raissa Barbosa no sábado (31), na área interna do reality A Fazenda 2020, a ex-Vngadora Tays Reis, fez uma revelação sobre sua relação com o participante Biel. No bate-papo, ela relembrou a primeira noite que dormiu na mesma cama com o peão. Vem ver.

Primeiramente, vale lembrar que o casal ‘Tael’, vive uma relação de altos e baixos no programa. Os dois já discutiram e até chegaram a terminar. Mas, a reconciliação sempre acontece durante as festas do reality A Fazenda 2020. Exemplo disso, foi nesta última festa com tema ‘memes’. Quando todos imaginavam que estava acabado, no entanto foi ao contrário. Pelo visto, os dois estão firmes e fortes.

Tays revela quando foi a primeira vez com Biel em A Fazenda 2020

Após uma noite de agito de mais uma festa do reality A Fazenda 2020, rola aquele bate-papo sincerão com os peões. Nesse caso, Tays escolheu desabafar com Raissa. Na área interna, a peoa revelou detalhes da relação com o cantor Biel na casa. “Engraçado, as coisas aqui são intensas né”, fala Tays para Raissa, que assentiu com a cabeça. “Na minha vida real, nunca na vida que eu ia conhecer uma pessoa e dormi junto com dois dias. Tipo, nunca”, observou a peoa. Nesse momento, Raissa questionou tinha acontecido a primeira vez. A ex-Vingadora então revelou: “Não, a gente dormiu junto depois da primeira festa Shippados. Foi naquela festa que a gente ficou pela primeira vez.”

No quarto, Tays conta da primeira noite que dormiu na mesma cama que Biel 👀 "As coisas aqui são intensas", diz a cantora 😬 Acompanhe #AFazenda12 ao vivo em https://t.co/XUTyk2BMLJ pic.twitter.com/7wjFuct1AK — PlayPlus (@SigaPlayPlus) October 31, 2020

A festa em questão, aconteceu o primeiro beijo de Tays Reis e Biel. ‘Shippados’ foi o tema escolhido pela produção do programa, que teve live show especial do cantor sertanejo Felipe Araújo. O momento exato do beijo rolou durante a música ‘Oração’, da Banda Mais Bonita da Cidade. Os dois pombinhos protagonizaram o maior beijão, com direito a língua e tudo.

Enquanto os demais participantes curtiam mais uma sucesso da música brasileira, o novo casal engataram o maior beijão, tipo daqueles de cinema. Tudo aconteceu na pista de dança da sede do reality show A Fazenda 2020. Contudo, o momento começou como um abraço carinhoso e depois, no embalo da canção, o beijo aconteceu. Vem ver.

A #FestaAFazenda deu o que falar! Teve até beijo do Biel e da Tays 😱 Quer ver mais detalhes de #AFazenda12? Acesse já: https://t.co/UpWImxSIbX pic.twitter.com/Jr8nlMvxGh — PlayPlus (@SigaPlayPlus) September 26, 2020

Momento difícil de ‘Tael’

Mas, no entanto, passado a festança, o clima começou a esfriar entre Tays e Biel, principalmente, após os dois brigarem por causa de Mirella. Sem deixar claros os motivos, o funkeiro fez questão de falar com Mirella, que a ex-Vingadora estava incomodada com a amizade entre os dois na casa, coisa que depois Tays desmentiu.

A roça que eliminou a ex-panicat Carol Narizinho foi reveladora para alguns participantes. O cantor Biel sentou no banquinho da berlindo ao lado de Tays Reis. No entanto, no dia da eliminação, o funkeiro chegou a declarar em resposta para Luiza Ambiel [já eliminada], que ela [Tays] não era bem um romance certo para ele.

“Foda é ir com a sua mina”, disse Ambiel antes de ser rebatida pelo cantor: “Ela não é minha mina”. Logo após a declaração do cantor, a peoa corrigiu sua colocação. “Aqui dentro, a pessoa que te ajuda.”

A reconciliação

Na festa passada, com tema ‘neon’, os dois conversaram bastante e pelo visto se entenderam muito bem. Após esclarecer os ‘ciúmes’ por Mirella, Biel e Tays foram parar debaixo do edredom. O clima esquentou e dois protagonizaram o primeiro momento quente do reality A Fazenda 2020.