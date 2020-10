A Fazenda 2020: Tays revela que nunca recebeu por videoclipe de hit

Em conversa com colegas de confinamento de A Fazenda 2020, Tays contou as dificuldades que passou com o antigo empresário, no começo da carreira musical.

Tays Reis conversou com alguns participantes de A Fazenda 2020 sobre sua carreira no mundo da música. A dona do hit “Paredão Metralhadora”, que fez muito sucesso no carnaval de 2016, quando a baiana estava no comando da banda Vingadora, revelou que nunca recebeu dinheiro pelo videoclipe da música no Youtube e que seu cachê era apenas de R$ 800.

Tays revela que recebia R$ 800 por show

“Já sofri bastante também”, comentou Vitória Villarim. “Hoje tenho dois sócios em Salvador, muito maravilhosos, tudo certo”, comentou Tays. “Estou chocada, R$ 800”, disse Stéfani Bays sobre o cachê que a participante de A Fazenda 2020 costumava receber. “É, era meu cachê. E ele [empresário] ainda fez eu mentir várias vezes para os outros dizendo que esse não era o valor”, lembrou a baiana.

“Hoje ele empresaria alguém grande?”, quis saber Lucas Maciel. “Não, ninguém grande, acabou. A [banda] Vingadora foi a primeira banda dele, ele nunca foi empresário, safado”, respondeu a cantora, que completou: “hoje eu fico: ‘meu Deus’. Passei por isso”. Biel também falou sobre carreira, os shows que costumava fazer para conseguir tocar sua música nas rádios e também reclamou de um antigo empresário. A peoa de A Fazenda 2020 voltou a falar do valor do cachê: “depois aumentou para R$ 1000 e ficou nisso pra sempre”.

Tays continuou: “vocês não estão entendendo o grau como é, como funciona. Quem está do lado de fora, vê a gente estourado na televisão, carnaval, cantando com Ivete e pensa: ‘milionária’. Mas não sabe nada. A televisão é uma ilusão”. “Você está lá no programa, mas a conta está zerada. O povo acha que se está no Faustão, está ganhando dinheiro”, completou a participante de A Fazenda 2020.

“Principalmente programa de TV. A pessoa às vezes paga para ir lá”, disse Victória.

Peoa de A Fazenda 2020 conta que não ganhou dinheiro com videoclipe de hit

Tays continuou falando sobre sua carreira e o que passou com o primeiro empresário no mundo da música. A peoa de A Fazenda 2020 disse que na época tinha 19 anos e que além de ser paga com um cachê baixo, nunca recebeu nada pelas milhões de visualizações do videoclipe “Paredão Metralhadora” no Youtube.

“Nunca ganhei um real da ‘metralhadora’ no Youtube”, revelou a cantora. “Isso é muito errado”, avaliou Stéfani.

