A Fazenda 2020 tem surto coletivo na madrugada; entenda o que rolou

A formação da roça em A Fazenda 2020 deu o que falar novamente e tem Raissa Barbosa, Juliano Ceglia, Rodrigo Moraes, e Biel. Desta vez, na madrugada deste quarta (30), o destaque foi para as diversas brigas, gritos e lavação de roupa suja. “Agora o pau vai torar. Se quer paz, amém. Se quer guerra tu me chama”, declarou Jojo. Vem entender como começou o surto coletivo no reality.

Como começou a briga?

Tudo começou na formação da roça. Na votação para formar a berlinda da semana, Jojo Todynho não teve medo de falar o que queria. A cantora comentou que ia votar em Biel, mas como o funkeiro estava na baia de A Fazenda 2020 e não podia ser votado, ela então votaria em Lucas Cartolouco, amigo de Biel, que segundo a peoa, é influenciado pelo cantor.

Foi então que Jojo e Biel começaram a discutir e a carioca não teve papas na língua. “Ele [Biel] correu para a baia porque sabia que ia tomar voto da casa, porque não tem peito e disposição para bancar”, afirmou Jojo. “Peito para que?”, questionou o peão. “Você é um frouxo, você é um c****”, disparou a participante.

“VOCÊ É UM FROUXO, VOCÊ É UM CUZÃO”

Por que Biel não podia ser votado pela casa?

Segundo as regras do programa, os participantes que estão na baia não podem ser votados pela casa, apenas puxados para a roça pelo peão mais votado da sede ou serem votados pelo fazendeiro, o único com esse direito. Biel não ganhou votos, mas foi puxado por Raissa e por isso está na berlinda.

Como foi o clima pós-votação em A Fazenda 2020?

O surto tomou conta de todo mundo após a formação da terceira roça da edição. Jojo Todynho teve um ataque de fúria, foi até a cozinha de A Fazenda 2020, pegou um utensílio e começou a bater em uma garrafa. “Débora falou que eu tinha que botar o ódio para fora”, comentou a cantora.

MC Mirella tentou fazer a colega de confinamento se acalmar e pediu que ela tomasse cuidado para não machucar as mãos. “Botei o ódio para fora”, respondeu Jojo. “Para não fazer besteira”, completou.

Saindo da cozinha e indo em direção ao quarto de A Fazenda 2020, Jojo gritou: “agora o pau vai torar. Se quer paz, amém, se quer guerra, tu me fala. Não suporto gente safada”.

O que Raissa jogou nos colegas de confinamento?

Poucos segundos após a gritaria de Jojo Todynho, Raissa Barbosa também protagonizou um momento de fúria. A modelo foi até a sala e jogou creme hidratante em alguns peões. Gritando “falso do c******”, a participante foi retirada da sala por Stéfani Bays, que gritou o nome de Raissa e tentou controlá-la.

O que Juliano Ceglia fez em A Fazenda 2020?

Após os surtos de Jojo e Raissa, as peoas foram para o quarto da sede, Victória Villarim tentou acalmar Jojo, pedindo para que a cantora respirasse enquanto contava até 10. Foi então que outro grito foi dado, dessa vez por MC Mirella. “Não, vai quebrar a porta”, berrou a funkeira. “Não fecha não”, aconselhou Jojo.

Com um forte empurrão na porta do quarto, Juliano entrou no cômodo. “Calma, tá louco?”, gritou novamente Mirella. O peão começou a gritar e apontar para Raissa. “Você me respeita”, disse o jornalista esportivo várias vezes.

Rapidamente a transmissão foi cortada pelo serviço de streaming Playplus, quando a imagem retornou à sede, foi mostrado apenas os peões que estavam na sala, mas foi possível ouvir gritos da discussão no quarto. “Não vou te bater”, afirmou o jornalista. Segundos depois, o áudio da briga também foi cortado.

Em outro momento, já de volta à sala de A Fazenda 2020, Juliano continuava irritado e disparou: “jogou coisa na minha cara essa p******. É o sonho da vida dela eu bater nela”. Biel pediu para que o peão ficasse quieto e relaxasse.

