Aplicativo TikTok estará presente na 12ª edição do reality A Fazenda, que estreia no próximo dia 8 de setembro, na Record TV. Sob o comando de Marcos Mion, a nova atração promete ao público uma interação inédita com os participantes do reality.

A 12ª edição do reality A Fazenda estreia no próximo dia 8 de setembro, na Record TV, com apresentação de Marcos Mion. Serão ao todo, 20 participantes que disputarão o prêmio no valor de R$1,5 milhão. Mas, para esta nova temporada, a Record chega com atrativo a mais para os telespectadores. Sucesso absoluto entre os jovens, a emissora divulgou uma parceria com a rede social do TikTok.

De acordo com a emissora, a plataforma vai ajudar a estimular a interação entre os novos participantes e os telespectadores, ou seja, garantindo um conteúdo inédito e divertido.

Nesse meio tempo, os peões poderão criar desafios de danças com o público, fazer dublagens e muito mais. O TikTok é uma rede social de vídeos curtos para celulares, com teor de entretenimento. Essa parceria proporcionará maior diversão no tempo livre dos peões. Em outras palavras, trará ao ainda mais destaque ao reality.

O TikTok será um canal de comunicação direto entre os participantes e o público. Ou seja, garantirá uma interação inédita, viabilizada pela agência Publicis, de acordo com o portal R7.

Além disso, os vídeos e conteúdos feito pelos participantes, darão ao público do TikTok, uma diversão a mais, além da transmissão 24 horas da Record TV. De acordo com Kim Farrell, diretora de Marketing do TikTok da América Latina, “a parceria com a Record TV e A Fazenda, faz total sentido, sabemos que o reality será um dos maiores assuntos.”

Para o R7, ela ainda ressalta: “Estamos muito empolgados com essa parceria, onde não faltará diversão, expectativa e muitas surpresas. O TikTok está hoje no epicentro da cultura popular, criando tendências e sendo o catalisador para movimentos e construindo comunidades fortes.”

Sobre o TikTok

O aplicatico do TikTok é o destino líder para vídeos curtos para dispositivos móveis. A missão é inspirar criatividade e trazer alegria aos usuários da rede. O TikTok possui escritórios globais, incluindo Los Angeles, Nova York, Londres, Paris, São Paulo, Berlim, Dubai, Mumbai, Cingapura, Jacarta, Seul e Tóquio.

Quem vai participar da edição 2020?

Assim, como todo ano, a emissora tem por tradição não divulgar a lista completa de participantes antes da grande estreia, para transformar a curiosidade do público em pontos de audiência no primeiro episódio. No entanto, alguns nomes já foram mais que cotados para o game.

Prior, Jojo e Panicats; veja quem ficou no elenco.

Jojo Todynho, MC Mirella, Biel e Carol Narizinho estão cotados para embarcar nesta nova edição. Só com esses nomes divulgados, já podemos concluir que a nova atração vai ter muito barrado, polêmica e muita cantoria, com tantas personalidades do mundo da música. Com certeza vai ter peão disputando quem canta mais.