A Fazenda 2020: traição de Lipe faz Lidi Lisboa chorar e repensar amizade

A formação da 5ª roça do reality A Fazenda 2020 foi reveladora para alguns peões! Na madrugada desta quarta-feira (14), Lucas Selfie tirou satisfações com Lipe Ribeiro sobre o Poder do Lampião, que segundo ele, deveria ter sido entregue para Lidi Lisboa. No entanto, a atriz não recebeu a imunidade prometida, sendo assim, a amizade entre ela e Lipe ficou estremecida no jogo.

A Fazenda 2020: Lidi revela mágoa com Lipe após votação

Após o programa terminar ao vivo pela transmissão da Record TV, o público assinante do Playplus pôde assistir em tempo real a discussão entre Lucas Selfie e Lipe Ribeiro na área externa da sede do reality A Fazenda 2020. A treta foi feia e Lidi Lisboa, que estava na cozinha, começou a desconfiar da amizade do ex-MTV. Em outras palavras, a atriz se sentiu traída, pois Lipe prometeu imunidade à ela, caso esse fosse o Poder do Lampião.

“É mentira sobre mentira, um puxando o tapete do outro. Que gente podre”, disse a atriz, habaladissima. Ainda na madrugada, Lucas Selfie entrou na sede com ‘sangue nos olhos’ e entregando todos os detalhes da discussão entre Lipe. Contudo, ele ainda a entender para Lidi, que por eles [Mariano, Jake e Lipe] ela estaria no lugar do sertanejo na roça. “Sabe o que eles queriam? Que eu salvasse eles e deixasse você cair na roça”, entregou Selfie, sobre a treta com Lipe em A Fazenda 2020.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Como previsto, a revelação de Selfie fez com que a protagonista de Jezabel entendesse que o plano de Lipe Ribeiro sempre foi colocá-la na berlinda, e salvar o casal [Mariano e Jakelyne Oliveira].

Lidi desabafa com Tays na casa da árvore

Durante um bate-papo com a roceira Tays Reis na casa da árvore, Lidi desabafou: “Eu não sei se vou acreditar [no Lipe]. Gente, que vergonha. Entendo que é um jogo, mas também não é pra tanto. Me senti humilhada quando o Lucas chegou e contou na frente da Stéfani e da Mirella”. Ela continuou: “Se for assim, eu vou embora. Trabalho para ganhar R$ 1,5 milhão.”

“Achei tão humilhante acreditar em uma pessoa [Lipe] e depois descobrir uma coisa dessas. Eu sou ingênua, eu sei, mas poxa…”, lamentou a peoa. Sob o mesmo ponto de vista, Tays concordou com a amiga. Em seguida, a Miss Brasil 2013 Jakelyne Oliveira entrou e revelou sua opinião em A Fazenda 2020: “Eu não acho que era esse o plano dele, não. Mas tudo desestabilizou quando ele não te deu a imunidade.”

Na Casa da Árvore, Lidi diz que está decepcionada com alguns peões e que se sentiu humilhada após a #RoçaAFazenda 😳🔥 Veja #AFazenda12 ao vivo ➡ https://t.co/XUTyk2BMLJ pic.twitter.com/ccnJ6ru0z1 — PlayPlus (@SigaPlayPlus) October 14, 2020

Lidi chora sozinha na sede do reality show

Força, Lidi! Estaremos com você e por você. 😭🖤 #AFazenda12 pic.twitter.com/sv3fAsjAcc — Portal Lidi Lisboa 👸🏾 (@lidiportal) October 14, 2020

Na área externa da sede do reality A Fazenda 2020, Lidi Lisboa não segurou o choro e desabou sozinha. Enquanto chorava, a atriz deixou escapar algumas palavras: “Cansei”, disse ela em desabafo solitário.