A Fazenda 2020: tretas e desmaio de Mirella marcam a votação da 6ª roça

A formação da roça de terça-feira (20) foi fogo no feno! Teve barraco entre Luiza e Mariano. Peoa aproveitando para lixar a unha e MC Mirella passando mal. Além é claro, do poder do lampião, que mais uma vez, fez a diferença no jogo. Vem ver como foi a sexta roça que definiu Mirella, Luiza, Juliano e Mateus na berlinda.

A formação da 6ª roça do reality A Fazenda 2020 aconteceu em Itapecerica da Serra. O apresentador Marcos Mion comandou o programa ao vivo, que ao final revelou os novos roceiros da vez: Luiza Ambiel, MC Mirella, Mateus Carrieri e Juliano Ceglia se deram mal e estão na berlinda desta semana.

A Fazenda 2020: Como foi a 6ª votação da roça?

Marcada com muito tretas, a sexta votação da roça foi parar entre os assuntos mais comentados do Twitter logo de início. Sendo assim, com o programa ao vivo, a votação se iniciou e foi a vez de Raissa Barbosa (dono do lampião) revelar o poder da chama verde. Ao ler o envelope, a peoa disse: “o voto do dono deste poder terá peso dois. Ele também deverá anular dois votos que outros peões receberam”. No entanto, restava o poder da chama vermelha, que ao ler, ela entregou para Jojo Todynho.

Mariano indicou Luiza e a treta aconteceu

Como fazendeiro da semana, Mariano escolheu indicar Luiza Ambiel para ser a primeira peoa a sentar no banquinha da roça. Mas, claro, ao revelar o voto a ex-Banheira do Gugu não gostou da justificativa e foi logo armando barrado ao vivo. Na justificativa, o sertanejo disse: “Acredito que não seja novidade pra ela, mas eu não concordo com algumas atitudes e coisas na postura dela. Inclusive, já conversei com ela algumas vezes e ela continua achando que é correto o jeito dela. Acredito que seja a pessoa que mais tenho dificuldade aqui dentro.”

Direto ao ponto! Mariano, o Fazendeiro desta semana, manda Luiza Ambiel direto para a #RoçaAFazenda 😱 Quer ver mais detalhes de #AFazenda12? Acesse já: https://t.co/QwEASa9Q0s pic.twitter.com/26zn1YbdoZ — A Fazenda (@afazendarecord) October 21, 2020

Contudo, Luiza não gostou e rebateu o colega: “Me admira o nosso fazendeiro dizer que a minha atitude não foi correta e a dele sim. Ela então continuou: “Eu realmente já sabia, já desconfiava. Eu fui uma das primeiras pessoas a bater de frente com o bom moço e agora hoje a gente vê muita coisa. No domingo eu tive certeza quando ele armou com o Mateus pra puxar o Biel pra baia. Eu não me arrependo do que eu fiz, eu posso erguer minha cabeça e ficar tranquila com as coisas que falo e faço. Agora é muito feio da parte dela, já presenciei no quarto ele falando horrores do Biel. Eu saí, só que eu não tinha uma aproximação com o Biel.”

Barraco entre Luiza e Jakelyne ao vivo em A Fazenda 2020

Durante a votação, Jakelyne Oliveira protagonizou um barraco com Luiza. A Miss Brasil detonou a ex-Banheira do Gugu fazendo acusações sobre manipulação e combinação de votos em A Fazenda 2020. A treta foi tanta, que enquanto a atriz aproveita para lixar a unha, a modelo citou a filha da peoa ao vivo, o que fez aumentar ainda mais a fúria da roceira. “Por mais que a pessoa fale ‘não tem manipulação, não tem combinação’, a pessoa influencia. Eu não seria eu se eu não te falasse, Luiza, que é nítido que qualquer pessoa que discorda de você, ataca com dez pedras”, disse Jakelyne Oliveira, antes de votar em Mirella.

“É verdade, como você diz pra mim que eu estou evoluindo e você não evolui, você é perfeita, nunca erra”, rebateu Luiza. “Eu me arrependo, eu peço desculpas por tentar elogiar uma pessoa que nitidamente me enganou. Também peço desculpas pra minha mãe por está indo contra a educação que ela me deu que é ‘não responder os mais velhos’, mas seria incoerente quando os mais velhos não têm maturidade suficiente. Sua filha de 12 anos tem mais maturidade que você”, disparou a Miss Brasil 2013.

BRIGA! Antes de Jake dar o seu voto na #RoçaAFazenda, a miss quis falar das atitudes de Luiza no jogo. E é claro que a discussão rolou no deck 😱🔥 Quer ver mais detalhes de #AFazenda12? Acesse já: https://t.co/QwEASa9Q0s pic.twitter.com/1nIbypTuDM — A Fazenda (@afazendarecord) October 21, 2020

Peões cantam ‘É Tarde Demais’ do grupo Raça Negra

Ainda na discussão entre Jakelyne e Luiza, a Miss Brasil pediu que Marcos Mion tocasse a música ‘É Tarde Demais’, do grupo musical Raça Negra. A canção, aliás, virou motivo de discussão entre Tays, Lidi e Luiza. Isso porque, a ex-Banheira do Gugu declarou que a música teria sido feita pra ela, após fim do namoro com o vocalista Luiz Carlos, e que elas estavam cantado por pura provocação.

“Mion, quando for possível toca a música pra todo mundo ficar bem ciente de qual é… eu não sei em que mundo que ela vive, que ela acha que todo mundo sabe o que acontece na vida dela”, ironizou Jake. Nesse momento, Luiza começou a cantarolar a canção e ainda pediu o acompanhamento dos meninos da baia no coro. “Vai Lucas”, disse a peoa.

Luiza rebate e relembra a música que a incomodou… Os peões acharam graça da briga e decidem cantar a música, após a permissão da modelo! #RoçaAFazenda 🔥😶 Quer ver mais detalhes de #AFazenda12? Acesse já: https://t.co/QwEASa9Q0s pic.twitter.com/M4KnF7d8Y6 — A Fazenda (@afazendarecord) October 21, 2020

Quem votou em quem em A Fazenda 2020?

Raissa elimina votos de Jakelyne ao invés de Mirella

A vice-Miss Bumbum Raissa Barbosa tinha o poder da chama verde, que consiste em vetar dois votos de um participante. Com empate entre Mirella e Jakelyne, ela resolveu eliminar os dois votos da modelo ao invés da funkeira, que automaticamente foi para a roça por ser a mais votada.

Jojo escolhe Biel, Lidi e Juliano para nova votação surpresa

Com o Poder da Chama Vermelha, a funkeira Jojo Todynho teve que escolher três participantes para disputar uma nova votação, que finalmente definiria o 4º roceiro. Contudo, ela escolheu Juliano, Lidi Lisboa e Biel. Após todos votarem, sem revelar as justificativas, foi definido o quatro peão da berlinda. Juliano Ceglia foi o mais votado e está na roça desta semana em A Fazenda 2020.

MC Mirella passa mal e desmaia após a votação da roça

Logo após a votação da sexta roça do reality A Fazenda 2020, a funkeira MC Mirella passou mal e chegou a desmaiar na sede do confinamento rural. Ela que está na roça pela primeira vez no jogo, deu um susto para os colegas Biel, Luiza, Juliano Ceglia e Victória, com quem está mais próximo no jogo.

Entretanto, mais uma vez a plataforma Playplus 24 horas não transmitiu a cena onde Mirella aparece desmaiada. O público adepto ao streaming, conseguiu apenas ouvir os participantes correndo e falando que a peoa estava caída no quarto, desmaiada. Nesse momento, Tays Reis que estava na sentada no sofá da sede, alertou: “Chama alguém, o atendimento, cadê o fazendeiro, chama lá.”

Amizade É ISSO, mesmo elas não conversando a Stéfani na mesma hora correu pra ir ajudar a Mirella!

pic.twitter.com/wviul6fV98 — Portal Sterella 🍫 (@PortalSterella) October 21, 2020

Mas, só depois foi mostrar a peoa já bem, e medicada. “Gente, eles estão tudo de complô”, disse Mirella. “A gente é trouxa”, concluiu a peoa após a votação da roça.

Quem irá disputar a Prova do Fazendeiro?

Contudo, ainda resta uma chance para algum roceiro. Depois de receber 8 votos na votação surpresa do lampião, Juliano Ceglia escolheu vetar Luiza Ambiel da Prova do Fazendeiro desta quarta-feira (21). Sendo assim, ele, MC Mirella e Mateus Carrieri terão a chance de escapar da berlinda da próxima quinta-feira (22).