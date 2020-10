A Fazenda 2020: tristeza e choque; veja a reação dos peões após carro de som

O carro de som enviado por fãs de MC Mirella e Stéfani Bays agitou os ânimos de A Fazenda 2020. Alguns participantes ficaram chocados com as informações enviadas ao confinamento e as reações foram diversas.

Veja o qual foi o recado enviado aos peões

O que aconteceu?

Um carro de som foi enviado para os arredores do confinamento para fazer um alerta à Mirella. Na mensagem, a MC era avisada que precisava se afastar de Biel e Juliano Ceglia e confiar apenas em Stéfani. Segundo o jornalista Leo Dias, que conversou com uma das fãs da peoa de A Fazenda 2020, o aluguel do veículo custou R$ 1 mil. O dinheiro foi arrecada pelas torcidas de Mirella e Stéfani.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Os peões de A Fazenda 2020 se aproximaram da porta do confinamento e conseguiram ouvir a mensagem.

morta que mandaram um carro de som na fazenda pedindo pra mirella se afastar do biel pic.twitter.com/ESL4juWmpg — luscas (@luscas) October 27, 2020

Esse era o áudio do carro de som na Fazenda. Eu tô morrendo kkkkkkkkkk pic.twitter.com/7U8i2q3Tyu — Max William (@sociopato3) October 27, 2020

Peões de A Fazenda 2020 ficaram em choque

Muitos se chocaram com a mensagem enviada para MC Mirella, outros reagiram de outra forma. Durante papo na sala de A Fazenda 2020, Victória Villarim refletiu sobre a parte do público do reality que não gosta de Biel. “Não é isso não, é estratégia de jogo”, afirmou Juliano. “Voltei de três roças, dois recordes”, disse Biel. “Isso é estratégia de alguém, de alguma assessoria”, avaliou o fazendeiro da semana.

Em outro papo sobre o assunto, Stéfani, que ficou sabendo sobre as especulações sobre sua assessoria ter enviado o carro de som para A Fazenda 2020, afirmou: “se fosse a minha assessoria, nem iam mandar meu nome. É fã gente, fanclube”. “Tenho certeza que é fã”, afirmou Jakelyne Oliveira. “Mas tudo bem, cada um acredita no que quiser”, disse a ex-MTV, que ficou bastante abalada ao ouvir a mensagem do carro de som.

Nas redes sociais o assunto fez barulho, alguns internautas se divertiram com as reações dos participantes de A Fazenda 2020, que foram de choque até tristeza, e repercutiram o assunto.

Queria ter metade da autoestima do Biel e Juliano #AFazenda12 MKKKKK dois otários. Bielzetes favor não espumar!!! pic.twitter.com/8OxDcWS3gz — ᴀʀᴛᴇᴀᴜ 💥 (@bolcheviq_) October 27, 2020

As reações deles depois do carro de som 🗣🗣🗣🗣

SCRRRRRRRR #AFazenda12 pic.twitter.com/WuxWSzOnbY — CANCELADO🗣️⚡(Insta: @eulucianojr) (@eulucianojr_) October 27, 2020

Já tem gente lá que falou pra stéfani que foi a assessoria dela? Esqueceram que stéfani de burra não tem nada né e ela sabe que foi fã pic.twitter.com/MXQmpOcgVs — lídia (@Iidixt) October 27, 2020

o lucas selfe tá com o cu na mão depois do carro de som ir lá na fazenda kkkk

quem mandou se juntar com o biel e juliano pic.twitter.com/lOn5WaWgOJ — juuão (@_joaogabrielof) October 27, 2020

Não duvido q a própria equipe da Mirella tenha mandando esse carro de som na fazenda — Mayara Larissa 🇾🇪 (@_mayaralarissa_) October 27, 2020

O carro de som na Fazenda “Mirella se afaste do Biel e Juliano”, o papai da Mirella tá desesperado #AFazenda12 pic.twitter.com/G0s9gjlY8U — Thalles Gregório (@dethallesdenos) October 27, 2020

https://twitter.com/mateuscarrilho/status/1321105617159921671