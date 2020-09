A Fazenda 2020: Tudo sobre Krawk, uma das promessas do Rap nacional

Krawk é mais um artista musical que estará em A Fazenda 2020, que estreia em 8 de setembro, na Record TV. O famoso nasceu em Osasco, na grande São Paulo, e é uma das promessas da nova geração do Rap nacional.

Com mais de 1 milhão de seguidores no Instagram, o rapper ostenta uma vida de luxo em vários cliques. Um deles, por exemplo, ele surge em frente a um carro de última geração.

Decerto um dos artistas mais acessados nas plataformas de músicas, Krawk, aliás, já venceu mais de 33 vezes a batalha de Mc’s. Em A Fazenda 2020, o famoso pretende projetar a sua imagem para todo território nacional.

A Fazenda 2020

Marcos Mion, assim como em edições anteriores, estará à frente do formato que chega à décima segunda edição. A Record TV irá confinar em uma casa 20 personalidades da mídia, 4 a mais que no ano passado.

A Fazenda será o primeiro reality show a começar depois da crise de coronavírus no Brasil. O BBB20, por exemplo, teve início em janeiro e passou por modificações durante a temporada, após aumento do número de casos (mortes e infectados) pela doença.

Recentemente, Mion participou do programa Hora do Faro para divulgar a nova temporada do confinamento. O comunicador comentou sobre o protocolo se segurança que a emissora criou para barrar a Covid-19 entre o elenco e produção. “Acima de tudo, estamos prevendo um protocolo de segurança muito bem pensado, novo, diferente de tudo o que eu já vi. Muita coisa vai mudar na dinâmica do jogo, em relação a eu ter contato com eles ou as coisas entrarem na casa”, explicou

Protocolo de segurança em A Fazenda 2020

A Record TV adotou uma série de medidas para barrar o coronavírus. De acordo com a emissora, os famosos foram confinados em um hotel em São Paulo, no último sábado (22). A quarentena vai durar 15 dias e só depois todos serão levados à sede. Além disso, os peões já passaram por teste de Covid-19.

A produção do programa não apenas tem os resultados negativos em mãos, como também acompanhou de perto todo o processo de testagem. Na sede, vale destacar, os peões terão corpo médico à disposição 24 horas por dia.