O cinegrafista inicialmente afastado pela RecordTV, após uma discussão de bastidores com Biel em A Fazenda 2020, acabou sendo demitido. Em áudios exclusivos enviados à colunista Fábia Oliveira, do jornal O Dia, o profissional que tem mais de 60 anos, detalha a demissão.

Para quem não sabe, no último sábado, dia 5 de dezembro, Biel e o funcionário protagonizaram uma confusão no closet da sede de A Fazenda 2020. O peão foi chamado ao espaço reservado para trocar o microfone e saiu de lá xingando os funcionários do programa. Mais tarde, no mesmo dia, a produção reuniu todos os peões e confirmou que um dos cinegrafistas de A Fazenda 2020 fez comentários inadequados, reproduziu o que ele realmente falou e anunciou o seu afastamento da equipe.

Veja o que entre Biel e o funcionário aconteceu em A Fazenda 2020 aqui.

O que diz o áudio do ex-cinegrafista de A Fazenda 2020?

Em um áudio vazado, o ex-cinegrafista de A Fazenda 2020 contava a colegas sua demissão. “O Bonfim acabou de entrar em contato comigo e me dispensou realmente da Fazenda. Não faço mais parte do projeto que está chegando ao final e nem vou mais retornar à Fazenda”, disse.

O profissional que trabalhou em A Fazenda 2020 continuou explicando: “eles vão marcar um dia para eu ir aí buscar minhas coisas que estão no armário. Vão entrar em contato pra fazer o distrato e modificar a nota fiscal que eu fiz com aqueles valores finais que eu fiz, porque a Fazenda com esticada. Vou ter que desmembrar a nota e fazer o valor correto só dos dias que vou trabalhar. Me dispensou e não faço mais parte do projeto”, contou.

De acordo com a publicação do O Dia, o homem tem um filho com Síndrome de Down.

Justificativa da RecordTV

Na tarde sábado (5), a Record se posicionou para os peões e para o público sobre o episódio entre o cinegrafista e Biel. Em nota, a emissora afirma que apenas afastou o profissional, diferentemente do que agora foi confirmado pelo mesmo que está fora do quadro de funcionários do canal.

“Atenção! Ontem, enquanto Tays e Biel estavam no closet, por ordem do diretor de imagens, o operador de câmera se deslocou para o espelho de câmera do closet. Em uma conversa com o diretor de imagem, o cinegrafista respondeu: ‘Para de acelerar a câmera, caralho’. Essa foi uma conversa interna, sem relação nenhuma com Biel ou qualquer outro participante de A Fazenda 2020”, dizia a nota.

A RecordTV não se posicionou para a colunista sobre a demissão do cinegrafista de A Fazenda 2020.