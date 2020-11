Lucas Selfie até que tentou estender sua estadia no reality A Fazenda 2020. Entretanto, a vontade do público fez com o que o youtuber fosse o 9º eliminado do jogo. O agora ex-peão, já foi considerado como o melhor jogador da edição, mas não conseguiu superara suas adversárias na roça. Ele até tentou, mas no final, foi eliminado em sua primeira berlinda.

5 motivos que justificam a saída de Lucas de A Fazenda 2020

No início do programa, o apresentador foi apontado como o grande jogador no reality. Tanto é, que até a internet até elegeu o peão como o responsável pelo entretenimento do programa. Afinal de contas, quem não gosta de ver fogo no feno? Verdade é que o tempo em que ele ficou no confinamento rural, ele causou e também gerou algumas brigas entre os colegas. Mas, como explicar sua eliminação, já que era visto como um grande jogador? Vamos ver 5 motivos que possam justificar sua saída do jogo.

1 – Lucas em cima do muro

Em reality show, não basta ficar amiguinho de todo mundo. O público de casa não é nada bobo e percebe quando o participante está em cima do muro. Logo no início do reality, ele tentou se aproximar do grupo das meninas. No entanto, após a eliminação de Carol Narizinho, o youtuber se distancia e passou a ficar mais próximo de Biel e do extinto grupo ‘Bico Preto’. Mas, o peão não se decidiu em que rumo ficar na casa. Ele era o ‘amigo’ de todos e por isso explica ele nunca ter recebido votos em uma roça. Na sua roça de eliminação, ele foi puxado pelo peão mais votado da casa, que nesse caso foi o ator Mateus Carrieri.

2 – sendo meio falso com a Raissa

O affair com a participante Raissa Barbosa começou meio conturbado. Nas primeiras festas de A Fazenda 2020, os dois davam indícios de um romance, mas nunca chegaram a engatar de vez. Em certo momento do jogo, eles até discutiram, rolou até bate-boca na cozinha após a realização das obrigações do dia. Alguns internautas diziam que o youtuber não era verdadeiro com ela. Após um surto da peoa com Mirella e Luiza Ambiel, Lucas chegou a dizer que ‘não iria dar nem bom dia’ para a Raissa.

O beijo demorou para chegar. E depois que chegou teve idas e vindas, muitas RDs, mas no final, o casal até se casou de brincadeira. E ainda mais, com a benção de Jojo Todynho.

3 – implicando com Jojo Todynho

O youtuber já demonstrou que é o tipo de pessoa que não aceita levar desaforo pra casa. Em várias ocasiões, ele deixou o fogo no feno falar mais alto e partiu pra farpas entre os colegas de confinamento. Umas das últimas intrigas, foi com a participante Jojo Todynho. Antes até mesmo da roça se formar, a funkeira revelou que ele seria sua opção de voto. O momento causou risos, mas foi nítido que o jogador levou pro lado pessoal. Durante a votação da 9ª roça, ele relembrou a fala de Jojo e até cutucou a peoa, dizendo que se ele voltasse da roça, ela poderia votar nele, já que naquela ocasião, ele não pôde, por ele estar na baia.

4 – Lucas se bandeando para o lado de Biel

Em todas as eliminações que Biel se safava, ele dizia que tinha sido recordes de votação em A Fazenda 2020. Mas, como você e o resto dos telespectadores bem sabe, muitos desses recordes que ele tanto falava, não era bem de fato sobre ele. O fato é, que isso pode ter chamado atenção do jogador, e tenha sido uma das justificativas para ele, em certo momento do jogo, se bandear para o lado do cantor. Foi bem nítido isso. Após Luiza Ambiel sair do jogo, Lucas Selfie ficou mais próximo do cantor. Ele não chegou a fazer parte do extinto grupo ‘Bico Preto’, mas teve algumas trocas referentes ao jogo e até mesmo combinação de votos.

5 – Lucas querendo dar uma de diretor do reality

O maior produtor, ou melhor jogador do reality A Fazenda 2020, em certo momento se viu como o ‘diretor’ do programa. Digo isso, pelo fato de querer a todo tempo passar entretenimento ao público. Ou como ele gosta de falar: ‘para o bem do entretenimento da família brasileira’. Mas, tanto esforço, pode ter feito com que ele esquecesse que ali é um jogo, e que é preciso pensar em jogar e não só em dar entretenimento. Afinal, são R$ 1,5 milhão em jogo. Talvez o grande jogador, tenho ido longe demais.