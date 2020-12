A Fazenda 2020: veja a programação completa até o dia da final

A semana especial que antecede a grande final do reality A Fazenda 2020 já começou e promete grandes emoções para os próximos dias. Na noite desta sexta-feira (11) terá uma formação de roça surpresa que pode deixar os confinados ainda mais ansiosos para saber o que acontecerá depois. Serão sete dias de muitas surpresas e a gente mostra aqui.

O que terá na semana final de A Fazenda 2020?

O top sete já está formado com Jojo Todynho, Lipe Ribeiro, Stéfani Bays, Mateus Carrieri, Lidi Lisboa, Biel e Tays Reis. Mas, na noite desta sexta-feira (11), um participante corre o risco de ser o próximo eliminado do jogo. Tudo porque, na noite da última quinta (10), que revelou Mariano como o 13º eliminado do programa, o apresentador Marcos Mion anunciou ao público de casa, que nesta noite terá uma formação de roça surpresa. Dito isso, a última fazendeira da semana, Stéfani, terá a chance de indicar um peão direto para a berlinda, e os demais participantes, poderão votar entre si.

Sexta-feira (11/12/2020)

Como já revelamos, na noite desta sexta terá uma formação de roça ao vivo, com três roceiros encarando o banquinho mais temido do confinamento rural de A Fazenda 12. Sem os tradicionais poderes do lampião que muda os rumos da roça, os participantes terão o voto da fazendeira e em seguida, a votação pela casa. Ao final, três peões estarão na berlinda e precisarão apenas do voto do público, para conseguirem permanecer na corrida do prêmio de R$ 1,5 milhão.

Sábado (12/12/2020)

No sábado será o dia de todos descobrirem o décimo quarto eliminado do programa. Marcos Mion anunciará ao vivo, através da emissora Record TV, o peão que deixará o sonho de ser o novo milionário da vez.

Domingo (13/12/2020)

O domingo será especial no reality A Fazenda 2020. Haverá uma prova especial com a participação de todos os ex-participantes do reality. Para completar, os peões vão enfrentar uma nova formação de roça ao vivo. Ou seja, fortes emoções nos próximos dias.

Segunda-feira (14/12/2020)

Com a formação de roça no domingo, automaticamente teremos mais uma eliminação programada para segunda. Resta descobrir quem será o participante que deixará o programa na reta final.

Terça-feira (15/12/2020)

Na terça pode ser dia de muito fogo no feno! Isso porque os ex-participantes estarão na sede em Itapecerica da Serra para uma dinâmica chamada: lavandeira. Em outras palavras, será uma verdadeira lavação de roupa suja e terá o reencontro de Luiza Ambiel, Mirella, Cartolouco, Raissa Barbosa, Juliano Ceglia, Lucas Selfie e mais participantes. Ao final da noite terá a última eliminação do programa, ao vivo.

Quarta-feira (16/12/2020)

Restando quatro finalistas para o título de campeão, a programação do reality A Fazenda 2020 dará uma trégua de roça e eliminação. Para os peões relaxar até a final, a produção preparou uma festa final com a participação de todos os peões da edição. Será uma noite especial, com muita música, aperitivos e claro, um figurino e tema surpresa.

Quinta-feira (17/12/2020) em A Fazenda 12

Na quinta-feira, dia 17 de dezembro será a grande final do programa da Record TV. A noite começará com 4 peões disputando o voto do público. Logo no início, será revelado mais um eliminado. Sendo assim, o programa seguirá com três finalistas concorrendo ao prêmio milionário. Ao final do programa, Marcos Mion anunciará o vencedor do reality A Fazenda 12, que levará para casa R$ 1,5 milhão.

Vocês estão curiosos para saber como será essa última semana em Itapecerica da Serra? Pois segura a emoção e dá uma conferida na chamada! Até dia 17, tem muito feno ainda para queimar. Essa final #AFazenda12 promete. 🔥😏 pic.twitter.com/MZ17oyy6rV — Record TV Comunicação (@RecordTV_press) December 11, 2020

