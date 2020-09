A Fazenda 2020: Veja as primeiras imagens da sede do reality da Record

A nova temporada do reality rural A Fazenda estreia no próximo dia 8 de setembro, na Record TV. Serão 20 participantes disputando o prêmio no valor de R$1,5 milhão. Enquanto o grande dia não chega, a Record TV divulgou as primeiras imagens da sede toda reformada.

Logo mais, todos os fãs do reality poderão matar a saudade dos peões e do apresentador Marcos Mion. Ou seja, poderão acompanhar todos os participantes executando as tarefas da roça, como: limpar cocô de galinha, dar comida para as ovelhas, dar banho no cavalo, tirar o leite da vaca e outras coisas mais.

Essa será a décima segunda edição do reality que promete ser fogo no feno 24 horas por dia. Porém, a sede de A Fazenda, localizada em Itapecerica da Serra (SP), passou por algumas reformas para se adequar às medidas de segurança contra a Covid-19. Para isso, a Record disponibilizou tótens com álcool em gel espalhados por todo o ambiente interno e externo da casa.

Nova decoração de “A Fazenda 2020”

Além das medidas de segurança, a casa A Fazenda ganhou novas cores e decoração, além de quatro lugares adicionais à mesa, já que uma das novidades é o número de participantes, que pulou de 16 para 20.

“Os nossos tempos eles aumentaram muito. Se eu tinha hoje uma montagem de uma atividade, se eu precisava se 20 minutos para eu começar a gravar, agora esses 20 minutos viraram duas horas e meia”, revela Fernando Viudez, diretor de A Fazenda.

Por fim, o número de cinegrafistas foi reduzido, mas aumentaram as câmeras controladas remotamente para ‘A Fazenda 2020′. Serão mais de 50 câmeras registrando o dia-a-dia dos participantes do reality show comandado pelo apresentador Marcos Mion.

Assista ao vídeo e veja como ficou a casa:

