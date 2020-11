A Fazenda 2020: veja como foi a Prova de Fogo vencida por Mariano

Na segunda-feira (16), a Record TV transmitiu a décima Prova de Fogo do reality A Fazenda 2020, que consagrou Mariano como dono dos poderes. Como de costume, a prova foi realizada no domingo (15), e gravada para ir ao ar no começo da semana. Logo no começo, Marcos Mion começou a prova com o famoso discurso de motivação. Ele citou Leônidas para a disputa da noite.

Como foi a Prova de Fogo de A Fazenda 2020?

A prova foi disputada pelos participantes Mariano, Raissa Barbosa e Lidi Lisboa. Na dinâmica na sede, o sertanejo e a atriz de ‘Jezabel’ foram os primeiros nomes para a disputa. Em consenso, eles tiveram que escolher um outro peão para se juntarem na prova. Como não conseguiram entrar em acordo, Mion pediu para a fazendeira da semana, Jakelyne Oliveira, escolher o terceiro peão. Mariano queria Biel, e Lidi, a peoa Raissa.

Jake escolheu Raissa para a disputa da prova, o que deixou os peões Biel e Mariano revoltados com a escolha. Em conversa com Tays Reis, o funkeiro reclamou, questionado que era melhor ter dois do ‘grupo’ disputando, ao invés de uma pessoa.

Após citar o discurso de motivação aos participantes, o apresentador falou sobre a prova. Ela disse: “Primeiro, os peões têm que colocar os ovos coloridos na cintura e caminhar sobre um barril. Depois, equilibram um ovo por vez na bandeira e passam pelo circuito suspenso. Por fim, precisam quebrar os ovos, usando o martelo do capacete. Cada cor vale uma pontuação diferente. Quem fizer mais pontos em 30 minutos, leva o lampião de A Fazenda 2020.”

Mariano ficou na pista da esquerda, Lidi no meio e Raissa Barbosa, na direita. A prova de fogo requer muito equilíbrio, força e persistência. Raissa começou na frente, equilibrando o ovo e colocando na estrutura suspensa. Em certo momento, Lidi e Mariano ficaram praticamente empatados.

Mariano venceu a Prova de Fogo?

Ao final da prova, Mariano conseguir mais pontos e conquistou o chapéu dos poderes de A Fazenda 2020, que são decisivos durante a formação da roça. Mion anunciou que a contagem é baseada na cor do ovo. Cada ovo têm um valor diferente conforme a cor. Mariano conseguiu 5 fichas vermelhas, 5 amarelas e 7 com a cor azul.

Com 360 pontos, o sertanejo conseguiu vencer a prova e conquistar o poder do lampião da semana. O ovo vermelho valia 20 pontos. (amarelo 10 pontos) e (azul 30 pontos). Lidi fez 170 pontos e Raissa, 190 pontos.

Quem estão na baia?

Como consequência da perda, Lidi Lisboa e Raissa foram direto para a baia. Para acompanhá-las, elas decidiram puxar Biel e Stéfani Bays. Durante a formação da roça de terça-feira (17), era comum o peão mais votado puxar um participante da baia. Mas, nessa roça em especial, não terá puxada da baia e sim, os dois mais votados, irão para a roça, que aliás, terão cinco integrantes.