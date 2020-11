A Fazenda 2020: veja como foi o fim de ‘Tael’, relação de Tays e Biel

Tays Reis e Biel terminaram o namoro. O casal começou um romance logo nas primeiras semanas de A Fazenda 2020, o primeiro beijo rolou na festa ‘Shippados‘ e desde então a dupla havia firmado um romance. No entanto, as coisas mudaram entre o casal e Tays resolveu colocar um fim na relação ontem, domingo (22).

Após a festa de sábado (21), a peoa já tinha conversado com Jakelyne Oliveira e Mariano sobre sua intenção de terminar o namoro.

A Fazenda 2020 – Biel e Tays terminaram

Ontem, domingo (22), Biel e Tays conversaram na casa da árvore de A Fazenda 2020 e colocaram um ponto final na relação que criaram no reality show rural.

A baiana quis deixar claro que o namoro terminou, mas a amizade continua. “O que eu não quero é que você se sinta só, independente, quero que você me considere sua amiga aqui dentro. Pode contar comigo para o que você precisar Gabriel, isso pode ter certeza”, disse a peoa de A Fazenda 2020.

Em outro momento, no quarto da sede de A Fazenda 2020 , a cantora deixou claro que o namoro com o funkeiro acabou. “Tael não vive mais”, comentou.

"Independente do que temos, pode contar comigo como sua amiga!", afirma Tays para Biel 🤠 Quer ver mais detalhes de #AFazenda12? Acesse já: https://t.co/XUTyk2BMLJ pic.twitter.com/QpDAzzCTFp — PlayPlus (@SigaPlayPlus) November 22, 2020

"Tael não vive mais". Gente a Tays virou a página mesmo! 😱🔥 Quer ver mais de #AFazenda12? Assine: https://t.co/XUTyk2BMLJ pic.twitter.com/zWmnLAqsiT — PlayPlus (@SigaPlayPlus) November 22, 2020

Fim de Tael e novas regras da roça; veja o resumo do fim de semana

Tays contou para colegas que queria terminar namoro

A decisão de terminar o namoro com Biel não foi repentina, após o término da festa ‘candy land‘, no sábado (21), a peoa de A Fazenda 2020 revelou para Jakelyne e Mariano que ia terminar a relação com o funkeiro. “Falei que não queria mais ficar com o Gabriel”, disse a cantora. O sertanejo aconselhou: “não fale coisas que não vai fazer depois”.

“Por que você acha que não vou fazer? Estou falando do fundo do coração. Amanhã vou terminar com o Biel. Quer apostar quanto comigo?”, respondeu a participante de A Fazenda 2020. No período da tarde, Jakelyne e Tays conversaram sobre o assunto. “Não estou querendo me envolver mais não”, contou a baiana. A miss aconselhou que a cantora pensasse bem no que ia fazer a respeito do namoro antes de conversar com o funkeiro.

"Eu vou terminar com o Biel amanhã", afirma Tays, decidida, para Mariano! #FestaAFazenda 😱🔥 Quer ver mais detalhes de #AFazenda12? Acesse já: https://t.co/XUTyk2BMLJ pic.twitter.com/SO78NSTYpC — PlayPlus (@SigaPlayPlus) November 21, 2020

Tays desabafa com Jake sobre relacionamento com Biel Será que a peoa está certa em sua decisão?!🤐👀 Quer ver mais de #AFazenda12? Acesse já: https://t.co/XUTyk2TnDh pic.twitter.com/pn0yrTGQu9 — PlayPlus (@SigaPlayPlus) November 21, 2020

