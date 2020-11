A Fazenda 2020: veja como se inscrever para participar da final do reality

Por conta da medida de segurança contra a Covid-19, a edição de A Fazenda 2020 não terá a tradicional plateia da grande final. Mas, um fã do reality poderá ver de perto quem será o próximo milionário da vez. Isso porque a Record anunciou um concurso na rede social TikTok [parceira da edição], e que levará um fã até a sede em Itapecerica da Serra (SP), na final.

A Fazenda 2020: Como se inscrever para a final?

Primeiramente, o participante da promoção “SeFosseOFazendeiro” deverá baixar e abrir uma conta na rede social do momento, o aplicativo TikTok. Segundo o regulamente, o período de participação será entre 0h do dia 19 de novembro até as 23h59min do dia 10 de dezembro de 2020. Após baixar e abrir a conta e acessar a interatividade da página, o participante da promoção deverá ficar atento ao e-mail e aplicativo, caso a Promotora entre em contato.

Veja o passo a passo para participar do concurso de A Fazenda 2020

Passo 1: Para participar da promoção, o participante deverá gravar um vídeo utilizando o filtro “Chapéu de Fazendeiro” e responder a pergunta: “Sua vida é a Fazendola, e você ganhou a prova do fazendeiro! O que você faria como fazendeiro da semana?“.

Passo 2: O participante também deverá usar a hashtag “SeFosseOFazendeiro” e publicá-lo na plataforma do TikTok entre os dias 19 de novembro e 10 de dezembro. O vídeo deve possuir, no mínimo, 50.000 (cinquenta mil) engajamentos (soma de visualizações, curtidas/likes, comentários e compartilhamentos). Obs. (Não há limite de vídeos, desde que seja respeitado o período de participação do concurso).

Ao participar do concurso de A Fazenda 2020, o interessado automaticamente aceita os termos do regulamento, ou seja, autoriza o envio de vídeos/fotos publicadas, e demais informações contendo no regulamento acima e assumindo o envio dos mesmos.

Passo 3: Se o participante tiver alguma dúvida durante o concurso, ele poderá entrar em contato com a Promotora através do e-mail: tiktoknews@bytedance.com – sempre dentro do período de participação.

Sobre os ganhadores do concurso

1º colocado: o primeiro ganhará 1 kit exclusivo do TikTok no valor de (R$5,833,33) – contendo: 01 celular; 1 tripé; 1 bastão de selfie; 1 controle de bluetooth; 1 anel de led; 1 kit de lentes para câmera de celular com 3 lentes; 1 suporte para ser colocado no no mini tripé e um chapéu de fazendeiro, com direito a assistir a final do reality A Fazenda 2020, que será no dia 17 de dezembro.

2º ao 12º colocados: ganhará 1 kit exclusivo do TikTok no valor de (R$5,833,33) – contendo: 01 celular; 1 tripé; 1 bastão de selfie; 1 controle de bluetooth; 1 anel de led; 1 kit de lentes para câmera de celular com 3 lentes; 1 suporte para ser colocado no no mini tripé e um chapéu de fazendeiro.

Ao ganhador:

A imagem do prêmio será exibida na plataforma TikTok. Os prêmios serão entregues no endereço informado no contato na sede, no prazo de 30 dias, contados da data de apuração. O primeiro ganhador (munidos dos documentos de (RG e CPF), receberá instruções para comparecer ao reality, que fica na sede em Itapecerica da Serra (SP).