A Fazenda 2020: prova de fogo e baia; veja o que acontece neste hoje

Domingo (22) é dia de prova decisiva e baia, o que pode gerar mais intrigas em A Fazenda 2020. Os fins de semana costumam acabar tensos no confinamento. Também tem a exibição da participação de MC Mirella, eliminada da semana, no programa Hora do Faro. Confira tudo o que vai acontecer hoje no reality show rural:

Prova de Fogo da semana

Como sempre em A Fazenda 2020, a Prova de Fogo da semana é realizada no domingo, geralmente na parte do fim da tarde ou começo da noite. Um sorteio é realizado na sala do confinamento, com as orientações do apresentador Marcos Mion, para determinar quem vai participar da competição pelo lampião do poder.

Geralmente, a prova é disputada entre três ou quatro participantes, quem determina como será a prova da semana, quantos vão participar e quantos irão para a baia, é a produção de A Fazenda 2020.

Em algumas provas, quem compete pelo lampião pode levar um participante para auxiliar na prova.

Peões de A Fazenda 2020 vão para a baia

Após o término da Prova de Fogo, os perdedores da disputa viram automaticamente moradores da baia. Geralmente, quando a prova é entre três participantes, os dois perdedores escolhem separadamente quem irão levar para a baia, cada um leva um. Quando a disputa tem mais participantes, a escolha do peão que será puxado para a baia é feita de forma conjunta entre os perdedores da Prova de Fogo.

Mirella no programa Hora do Faro

Toda semana, o eliminado de A Fazenda 2020 participa de uma sabatina no programa Hora do Faro, da Record TV. O ex-participante responde perguntas de jornalistas, apresentadores e celebridades. Além disso, também precisa classificar os colegas de confinamento e participar de dinâmicas.

O programa é gravado nas sextas-feiras e exibido aos domingos, a partir das 15h15. O apresentador Rodrigo Faro sempre ‘invade’ A Fazenda 2020 para ‘fofocar’ os adjetivos que o eliminado usou para classificar os peões.

