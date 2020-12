A Fazenda 2020: veja o que muda na formação da roça de hoje

Na noite da próxima terça-feira (8), o apresentador Marcos Mion comanda mais uma formação de roça no confinamento rural de A Fazenda 2020. Com essa, o reality se aproxima ainda mais da grande final, que revelará o novo milionário da vez. Mas, antes é preciso passar pela votação. Saiba tudo o que irá acontecer na votação da 13ª roça.

O que terá na 13ª formação de roça de A Fazenda 2020?

Uma das dinâmicas mais temidas pelos participantes ficará de fora desta votação. No último domingo (5), quando o apresentador abriu a votação da chama vermelha no aplicativo do TikTok, ele também deixou escapar que a 13ª não terá ‘Resta Um’. Mas, para não deixar o fogo no feno apagar, terá os poderes do lampião, que pode definir o rumo do jogo. Inclusive, a chama vermelha já foi revelada no programa. A opção foi A: ‘o dono do poder deverá escolher dois peões que não estão na roça. Uma nova votação decidirá qual dos dois é o quarto roceiro’.

E a Chama Verde?

O poder da Chama Verde é revelado somente durante a votação da roça. Portanto, o público de casa e os participantes do reality A Fazenda 2020, somente saberão o poder ao vivo no programa desta terça (8), na Record TV, após a novela bíblica ‘Jesus’.

Entra lá no TikTok e escolha o Poder da Chama Vermelha! Você pode mudar o rumo do jogo na Fazendola 🔥 É só baixar o app, seguir @AFazendaRecord, votar e ficar ligado nas novidades de #AFazenda12 🤠 pic.twitter.com/cYaoRquJnE — A Fazenda (@afazendarecord) December 5, 2020

A votação será livre

Durante o programa de segunda-feira (7), após a disputa da última prova de fogo, o apresentador Marcos Mion revelou algumas mudanças para a formação da 13ª formação da roça. “Todo mundo vai ser opção”, disse Mion sobre a 13ª formação da roça. “A nova formação da roça vai começar normal, indicação da fazendeira Lidi, que vai mandar alguém direto pra roça. Na votação para o segundo roceiro, ao invés de só poder votar na sede, a peãozada vai poder votar em quem quiser, sede ou baia. E tem mais, ao invés do terceiro roceiro ser puxado da baia, também vai poder ser puxado de qualquer lugar, baia ou da sede. Só a Lidi tá salva por ser a fazendeira, certo”, completou Mion.

UAU! A próxima #RoçaAFazenda terá novas regras! Quer saber como os peões serão pegos de surpresa? Olha só! 🤠🔥 Quer ver mais detalhes de #AFazenda12? Acesse já: https://t.co/QwEASa9Q0s pic.twitter.com/sLG7UWoz8p — A Fazenda (@afazendarecord) December 8, 2020

Qual será a indicação da fazendeira Lidi Lisboa?

Uma das grandes surpresas também será saber em que a participante Lidi Lisboa [fazendeira da semana] irá mandar direto para a roça de A Fazenda 2020. A atriz de ‘Jezabel’ já teve alguns desentendimentos no programa, como por exemplo: uma briga com o sertanejo Mariano após vetá-lo de uma prova do fazendeiro. Sem falar nos barracos com a funkeira Jojo Todynho. Além disso, teve uma discussão recente com a colega e amiga Stéfani Bays, após também vetá-la de uma dinâmica. Com Mateus Carrieri, a peoa já teve rivalidade declarada logo no início do programa, mas pode ser que ele não seja uma escolha da atriz, na 13ª formação da roça.