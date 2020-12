A Fazenda 2020: veja o que muda na formação da roça de terça

Na noite da próxima terça-feira (01), o apresentador Marcos Mion comanda mais uma formação de roça no confinamento rural de A Fazenda 2020. Com essa, o reality se aproxima ainda mais da grande final, que revelará o novo milionário da vez. Mas, antes é preciso passar pela votação. Saiba tudo o que irá acontecer na votação da 12ª roça.

Novidades da 12º formação de roça de A Fazenda 2020?

Uma das dinâmicas mais temidas pelos participantes ficará de fora desta votação. No último domingo (29), o apresentador revelou que o ‘Resta Um’, não fará parte da votação desta semana. Mas, para não deixar o fogo no feno apagar, terá os poderes do lampião, que pode definir o rumo do jogo.

Na noite de formação de roça, primeiramente é revelado ao dono dos poderes do lampião, as famosas chamas vermelha e verde. Em seguida o escolhido lê os envelopes e decidi com qual poder ficará. Assim, repassando o outro para um peão da casa. Para o público de casa, apenas uma chama é reservada antes: a chama vermelha. Aliás, é o público quem vota para o poder, através da rede social TikTok.

Poderes do lampião de Mariano

O sertanejo Mariano conseguiu se sair melhor na disputa da Prova de Fogo e conquistou os poderes do lampião. Com isso, ele se torna chave essencial para movimentar a formação da 12ª roça de A Fazenda 2020. A chama verde só é revelada no momento da votação ao vivo. Mas, a chama vermelha é revelada antes. O público votou entre as opções A e B e escolheu o poder dessa semana, que pode mudar o rumo da roça. Segundo Mion, a opção escolhida foi A: ‘o dono do poder, será o quarto roceiro. Mas caso, já esteja na roça, o dono do poder vai ter que escolher o 4º roceiro‘.

Qual será a indicação do fazendeiro Mateus?

Mateus Carrieri conquistou o tão sonhado chapéu de fazendeiro da semana em A Fazenda 2020, e com isso, a responsabilidade de indicar um participante direto para a berlinda. Segundo a Enquete A Fazenda 12,o ator deve escolher a Miss Brasil 2013, Jakelyne Oliveira. Com 53% dos votos, ela está em primeiro lugar na opinião do público do DCI. Logo atrás, está a atriz Lidi Lisboa, com o total de 37% dos votos.

Votos da casa

A votação é sempre um dos momentos mais esperados tanto dos participantes, quanto do público que acompanha o reality. Tudo pode acontecer, ainda mais quando já não resta tantas opções para votos. Com o jogo entrando na reta final, cada voto é importante, afinal, o prêmio é de R$ 1,5 milhão. Vai ter peão votando em amigo, colega e pode ser que até crush. Tudo vale para dizer o seu da reta.

Com a saída de Raissa no jogo, Biel pode votar em Jojo Todynho. A funkeira tem duas opções: retribuir o voto de Biel ou votando em Lidi Lisboa, como na roça anterior em que era fazendeira da semana. A atriz de ‘Jezabel’ pode votar em Jojo ou em Mariano, com quem teve bate-boca na gravação do programa ‘Hora do Faro’.

Stéfani Bays deve continuar votando em Mariano como ‘falta de opção’, ou devolver o voto de Jakelyne Oliveira – que já votou na ex-MTV para proteger os seus. Tays Reis deve votar em Lidi, Stéfani ou até mesmo em Lipe Ribeiro. Já, o colega empresário, deve votar na ex-Vingadora ou em Biel, como também: ‘falta de opção’.