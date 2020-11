A Fazenda 2020: veja os melhores momentos da festa ‘candy land’

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Na madrugada deste sábado (21) aconteceu mais uma festa do reality A Fazenda 2020. Desta vez, o tema escolhido pela produção foi ‘Candy Land’ [Terra dos Doces, em tradução livre], e claro, agitou a noite dos participantes do confinamento rural da Record TV. Após uma semana tensa de provas e eliminação, os peões puderam extravasar e aproveitar para encarar mais uma semana no programa.

Antes de entrar na festa que agita o reality, os participantes receberam os figurinos todo no estilo do tema da noite. Todos ganharam looks coloridos no estilo ‘festa infantil’ alguns com estampas de doces e tudo mais.

Com foi a festa em A Fazenda 2020?

Primeiramente, antes de entrar na pista de dança e comerem todos os aperitivos da festa, os participantes fazem o tradicional brinde com o grito ‘descancelados’. Mas, para a surpresa do público, os 10 peões resolveram modificar o momento especial do início da festa. Em comemoração ao jogo, eles brincaram com o grito ‘TOP 10’, simbolizando todos os dez confinados do reality.

Depois de feito, eles começam o agito, que durou até o dia seguinte. O pós-festa também é uma atração à parte entre os participantes. O público fica na expectativa para saber quem bebeu mais e causou na sede. Já teve de tudo um pouco em A Fazenda 2020. Drink com álcool em gel, Jojo pelada, xixi no chão, xixi na porta do reservado e muitas outras punições

Live do Dilsinho agita festa ‘Candy Land‘

Como de costume, as festas do reality A Fazenda 2020, sempre apresenta um convidado especial que comanda a live show dos peões. Desta vez, o escolhido foi o cantor Dilsinho. O cantor entrou no agito com a música de sucesso ‘Refém’. Logo foi recebido com gritos e pulos pelos peões, e em especial, Lipe Ribeiro e Tays Reis. No decorrer da noite, ele cantou os hits: ‘12 Horas’; ‘Pouco a Pouco’; ‘Péssimo negócio’; ‘Sogra’ – (em parceria com Henrique e Juliano); ‘Misturados’; ‘Fogo e Paixão’ e muito mais.

Qual foi a playlist da noite?

Além de Dilsinho agitar a noite dos confinados, a produção também preparou uma playlist toda diversificada. Teve Anitta cantando o sucesso de ‘Sua Cara’, Justin Bieber com ‘Despacito’ e muito outros. Veja a lista quase completa:

Natiruts – Sorri, sou rei

Gonzaguinha Lindo Lago do Amor

Charlie Brown Jr. – Céu Azul

MC Don Juan – Amar Amei

Alceu Valença – Anunciação

Naiara Azevedo – 50 reais

Bruno Martini e Vitor Kley – Morena

Dennis & Bruno Martini feat Vitin – Sou Teu Fã

Jorge Aragão – Cabelo Pixaim

Paralamas do Sucesso – Melô do Marinheiro

Depois o DJ soltou funk e agitou ainda mais os peões. Teve ‘Evoluiu’ – kevin o Chris, MC Macinho, Luiza Sonza, Lexa e mais artistas.

Momentos da festa

Como na maioria das festas de A Fazenda 2020, o casal Mariano e Jakelyne aproveitam para curtir agarradinho a noite. Enquanto dançavam juntos a live do Dilsinho, o sertanejo se emocionou e chegou a derramar lágrimas. Abraçado com a modelo, Mariano se emocionou com encontro com Jake e estar vivenciando o reality.

Outro casal que também aproveita a festa, é o cantor Biel e Tays Reis. Assim como Mariano e Jake, os dois protagonizam momentos de romance juntos.

Veja os look dos peões em A Fazenda 2020