A Fazenda 2020: veja os melhores momentos da festa ‘High School’

A festa da madrugada deste sábado (28) agitou as estruturas do confinamento rural de A Fazenda 2020. Desta vez, o tema escolhido pela produção foi ‘High School‘, e claro, agitou a noite dos participantes do confinamento rural da Record TV. Após uma semana tensa de provas e eliminação, os peões puderam extravasar e aproveitar para encarar mais uma semana no programa.

Antes de entrar na festa que agita o reality, os participantes receberam os figurinos todo no estilo do tema da noite. As mulheres receberam figurinos combinados ao estilo colegial. Tays Reis até relembrou o figurino da novela mexicana, Rebelde. Assim também foram os figurinos do homens, todos com as cores branco e vermelho, estilo colégio.

Festa em A Fazenda 2020

Antes de começar o agito na pista de dança, a comilança toda dos aperitivos da festa, os participantes fazem o famoso brinde com o grito ‘descancelados’. Assim como o estilo do tema, os drink também tinha uma pegada escolha, com copos coloridos. Depois de feito o brinde, é hora de começar o agito da noite. A trilha sonoro desta vez começou com o som de Skank, com o hit de sucesso ‘Vou Deixar’. Logo em seguida, tocou Ariana Grande e mais artistas.

No começo da festa os peões estavam um pouco desanimados pela fala de mais bebidas na festa. Lipe Ribeiro puxou o grito para a produção, com o pedido de ‘cerveja’, e logo foram atendidos. Depois que chegou mais bebidas na festa, todos começaram a dançar e pular na pista de dança.

Simone e Simaria agita a live show

As coleguinhas fizeram a diversão dos participantes confinados de A Fazenda 2020. Elas começaram a live show da noite com a estreia da música ‘FoiPaPum‘, e tomou conta da pista de dança. Além do hit surpresa, a dupla cantou os sucessos de ‘Amoreco’, ‘Regime Fechado’ e muito mais.

Além da dupla sertaneja, os participantes também curtiram o som de MC Rogerinho, que agitou a live com o hit de sucesso ‘Amor Falso’. Tays Reis foi a participante que mais se empolgou com a live surpresa do cantor.

Briga de Tays e Jakelyne por causa de Biel

Mas, a noite também não foi só agitação, teve muita treta e muito apontamento com as participantes Tays Reis e Jakelyne Oliveira. Tudo começou quando a ex-Vingadora resolveu esclarecer a relação com Biel na casa. Foi então que a cantora resgatou uma fala de Jake, que teria dito que Biel não estava apaixonado por ela. O cantor ficou irritadíssimo e jogou a culpa em cima da Miss Brasil. Logo em seguida, o clima ficou pesado entre as duas amigas.

Jake ficou brava por Tays ter citado o nome durante a discussão com Biel. Foi então que a briga começou e as duas protagonizaram o maior barraco da noite. Jake teria pedido para Tays não falar mais sobre a conversa que teve com ela, em que ela alerta a peoa sobre Biel. Mas, a peoa não conseguiu se segurar e disse para o cantor, que disse que durante um bate papo, Biel disse ‘que não conseguiria sentir nada, mesmo após ter dormido com Tays’.

Após a discussão com Jake, Tays chorou e foi consolado por Biel. É fogo no feno em A Fazenda 2020!

Veja os looks dos peões em A Fazenda 2020

