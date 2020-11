A Fazenda 2020: veja os melhores momentos da festa ‘sextou’

Na madrugada deste sábado (14) aconteceu mais uma festa do reality A Fazenda 2020. Desta vez, o tema escolhido pela produção foi ‘sextou’ e claro, agitou a noite dos participantes do confinamento rural da Record TV. Após uma semana tensa de provas e eliminação, os peões puderam extravasar e aproveitar para encarar mais uma semana no programa.

Antes de entrar na festa que agita o reality, os participantes receberam os figurinos todo no estilo do tema da noite. As mulheres ganharam looks todo focado no clima verão, estilo praia. Já os homens, receberam os figurinos todos estilosos e claro, também com o tema da festa.

Com foi a festa em A Fazenda 2020?

Antes de começar o agito na pista de dança, a comilança toda dos aperitivos da festa, os participantes fazem o famoso brinde com o grito ‘descancelados’. Assim como o estilo do tema, os drink também tinha uma pegada verão, com bebidas coloridas. Depois de feito o brinde, é hora de começar o agito da noite. A trilha sonoro desta vez foi na pegada do pagodinho romântico. E claro, os peões aproveitaram o ritmo para tirar o pé do chão. Aliás, quem gostou bastante foram os casais da casa. Mariano e Jakelyne dançaram agarradinhos, assim também como Biel e Tays Reis.

Mesmo com a festa rolando solta, o público fica na expectativa do pós-festa, que sempre dá o que falar. Aliás, esse momento é uma atração à parte entre os participantes, principalmente entre Lidi Lisboa, Jojo Todynho e Lipe Ribeiro. O público fica na expectativa para saber quem bebeu mais e causou na sede. Já teve de tudo um pouco em A Fazenda 2020. Drink com álcool em gel, Jojo pelada, xixi no chão e claro, muitas punições.

Léo Chaves agita festa ‘sextou’

A festa ‘sextou’ começou na noite de sexta-feira (13), mas rolou até a madrugada deste sábado (14). O cantor sertanejo Léo Chaves, da ex-dupla Victor e Leo, foi quem comandou a live show especial. Dentre o repertório ele cantou os sucessos de ‘Fada’, ‘Borboletas’, ‘Tem Que Ser Você’, ‘Na Linha do Tempo’ e muitos mais.

O que mais tocou na festa ‘sextou’?

Teve muito romantismo com o grupo Sorriso Maroto, Roupa Nova, Bokaloka, Anitta, Pabllo Vittar, Rouge, Thiaguinho e mais. Teve internacionais como: Justin Bieber, Ed Sheeran e mais. Em um momento da festa, a produção soltou uma playlist que animou a participante Jojo Todynho. A peoa curtiu o som do seu ídolo e uma dos maiores nomes do RAP americano, Notorius B.IG. O artista, que faleceu em 9 de março de 1997 é a maior inspiração da cantora no meio da música. Inclusive, na festa ela comentou que fez uma tatuagem em homenagem ao rapper, no braço. Ela cantou e se emocionou ao ouvir o hit do eterno ídolo musical.

Momentos da festa ‘sextou’

Na festa ‘sextou’, que rolou até este sábado (14), a funkeira deu trabalho para os colegas de confinamento. Sem controle, a peoa exagerou na bebida e acabou caindo na pista de dança. Precisou da ajuda de Mariano e Lipe Ribeiro. Mas, mesmo os dois tentando ajudar, a peoa acabou caindo no chão.

Outro momento da festa, Raissa Barbosa pegou uma foto do affair, o youtuber Lucas Selfie, e começou a dançar na pista de dança. Selfie foi o nono eliminado do reality e os tinham formado casal no programa.

Veja os looks dos peões em A Fazenda 2020