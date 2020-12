A Fazenda 2020: veja os melhores momentos da festa ‘Share’

A festa da madrugada deste sábado (5) agitou as estruturas do confinamento rural de A Fazenda 2020. Desta vez, o tema escolhido pela produção foi ‘Share‘, e claro, agitou a noite dos participantes do confinamento rural da Record TV. Após uma semana tensa de provas e eliminação, os peões puderam extravasar e aproveitar para encarar mais uma semana no programa, que aliás, está na reta final.

Antes de começar o agito na pista de dança e a comilança toda dos aperitivos da festa, os participantes fazem o famoso brinde com o grito ‘descancelados’. Assim como o estilo do tema, os peões receberam o tão esperado figurino para a grande noite. Depois que a fazendeira da semana, Lidi Lisboa, leu o informativo sobre a festa, todos seguiram para a arrumação. Após abrir a porta, os peões gritaram “feliz ano novo”, por conta do tema.

A Fazenda 2020: em dia de festa, peões cantam vinheta da Globo

Festa em A Fazenda 2020

O cantor Tierry agitou os peões para a pista e eles acompanharam o artista com a música de sucesso “Rita”. A noite ainda vai ter a participação virtual da dupla Thaeme e Thiago e Naiara Azevedo. Quando o canor surgiu na tela da live show, as participantes Tays Reis e Jojo Todynho pularam de alegria, tudo porque elas tinham pedido a música antes de começar a festa.

A cantora Naiara Azevedo foi a segunda artista que comandou a live show da noite dos participantes de A Fazenda 2020. Além dela, também teve a dupla sertaneja Thaeme e Thiago. Após as atrações especiais, a produção tocou músicas aleatórias. Teve muito mais sertanejo, funk, rock e canções surpresas, que fizeram os participantes se emocionarem. Uma delas foi a ex-Vingadora Tays Reis, que ficou surpresa quando ouviu sua própria música tocar no reality.

Além de Tays, a produção resolveu tocar os sucessos das canções de Jojo Todynho, Mariano e Biel. Com as músicas, os peões fizeram coreografias como o sertanejo Mariano, ao tocar o hit ‘Camaro Amarelo’.

Jojo causa polêmica na festa Share

Enquanto a produção tocava a playlist da noite, a funkeira Jojo Todynho disparou enquanto dançava muito na pista de dança. Ela avisou: “Hoje eu vou ficar pelada. Vou tirara a roupa é agora, vou tirar”. Mas, logo após ela soltar a frase polêmica, a câmera do Playplus 24 horas de A Fazenda 2020, mudou o foco para Lidi Lisboa e Mateus Carrieri. No final, ela gritou: “Vai dar punição”.

Jojo e Lidi

Durante a festa, as participantes Lidi Lisboa [fazendeira da semana] e Jojo Todynho tiveram uma longa conversa. Enquanto o som dominava a pista de dança da sede em Itapecerica da Serra, as duas resolveram esclarecer toda a rivalidade no programa. A dona do hit ‘Que Tiro Foi Esse?’ disse seu ponto de vista sobre a atriz de ‘Jezabel’, que ao final da conversa, deu a entender que estava tudo bem entre as duas. Lidi disse que ficou chateada com Jojo por conta da eliminação de Lucas Selfie. Já Todynho, disse que não gostou de uma fala de Lidi durante a comercial ao vivo, em que as duas protagonizaram o maior bate-boca durante o comercial do programa.

Veja os looks dos peões em A Fazenda 2020

