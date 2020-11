A Fazenda 2020: veja os melhores momentos da festa ‘street’

Na madrugada deste sábado (7) aconteceu mais uma festa do reality A Fazenda 2020. Desta vez, o tema escolhido pela produção foi ‘Street’, e claro, agitou a noite dos participantes do confinamento rural da Record TV. Após uma semana tensa de provas e eliminação, os peões puderam extravasar e aproveitar para encarar mais uma semana no programa.

Antes de entrar na festa que agita o reality, os participantes receberam os figurinos todo no estilo do tema da noite. As mulheres ganharam looks all black, alguns com brilho e muito decote. O diferencial foram os saltos altos e estrelinhas com glitter. Já os homens, receberam os figurinos todos estilosos e claro, também com o tema da festa. Mariano com o look decote, foi atração da noite.

O brinde dos peões em A Fazenda 2020

Primeiramente, antes de entrar na pista de dança e comerem todos os aperitivos da festa, os participantes fazem o tradicional brinde com o grito ‘descancelados’. Depois de feito, eles começam o agito, que dura até o dia seguinte. O pós-festa também é uma atração à parte entre os participantes. O público fica na expectativa para saber quem bebeu mais e causou na sede. Já teve de tudo um pouco em A Fazenda 2020. Drink com álcool em gel, Jojo pelada, xixi no chão e muitas punições.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Latino agita festa ‘street’

Como de costume, as festas do reality A Fazenda 2020, sempre apresenta um convidado especial que comanda a live show dos peões. Desta vez, o escolhido foi o cantor Latino. Entre os sucessos, ele cantou os hits: ‘Festa no Apê’, ‘Catia Catchaça’, ‘Me Leva’ e muito mais. Os participantes pareciam empolgados com a música. Dançaram e cantaram enquanto o cantor se apresentava através da tela da live show.

Casal Mariano e Jakelyne se beijaram muito na festa

Após a live show do cantor Latino, a trilha sonora dominante foi de sertanejo ao pop. Teve Ivete, Anitta, Pabllo Vittar, Fernando & Sorocaba, Jorge e Mateus. Teve até Mamonas Assassinas na trilha sonora. Além de Rihanna, Shakira e mais artistas.

Um dos momentos fofos da noite de A Fazenda 2020 foi protagonizado pelo casal formado na casa. Estamos falando de Mariano e Jakelyne Oliveira. Enquanto o dj tocava o agito da festa, os dois curtiram juntinhos a noite. Muitos beijos foi possível na câmera do playplus 24 horas. Além deles, o casal Biel e Tays também tiveram momentos de romance na pista de dança do reality da Record TV.

Momentos engraçados da noite

Jojo Todynho cantou, dançou e também mandou um recado para a produção pelo microfone. Por conta da música alta na festa de A Fazenda 2020, não foi possível ouvir o que a funkeira estava dizendo. Mas, podemos imaginar que seja algum pedido como das outras vezes. Jojo já pediu óleo ungido e tudo mais.

O casal Lucas Selfie e Raissa Barbosa começou a noite agitados. Os dois dançaram juntos e diferente das outras festas, pareciam estar mais unidos. De tanta intimidade, o youtuber recebeu bebida da peoa, de um lugar bem inusitado. Pelas imagens, pareceu bem perto do seios.

Veja os looks dos peões em A Fazenda 2020